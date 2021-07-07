Осенью тарифы на коммуналку вырастут, а вместе с ними и неплатежи, - нардеп Клименко

Такое мнение озвучила Юлия Клименко, нардеп от "Голоса", в эфире программы "Большой эфир" Василия Зимы на телеканале "Еспресо".

"Прогнозы неутешительны. Я думаю, что на осень цены значительно возрастут. И правительство сейчас ничего не делает, чтобы сбалансировать и компенсировать. Субсидии уменьшаются. И результат будет такой, что к осени цены вырастут, и мы снова получим огромное количество неплатежей. Сейчас было около 80 млрд неплатежей. То есть долги растут. И это приведет к коллапсу предприятий, которые поставляют эти услуги ", - сказала Климленко.

Она критически оценила работу власти по обеспечению условий для снижения тарифов.

"У команды Зеленского было не менее двух лет для того, чтобы открыть рынок газа и сделать его конкурентным; сделать инвестиции в украинскую добычу. Украинская добыча падает из года в год. Для того, чтобы увеличивалась добыча украинского газа, туда надо инвестировать деньги и контролировать их ", - отметила народный депутат.