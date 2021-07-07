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Осенью тарифы на коммуналку вырастут, а вместе с ними и неплатежи, - нардеп Клименко

7 июля, 2021 среда
08:34
Экономика Юлия Клименко

Прогнозы свидетельствуют, что осенью вырастут тарифы на коммунальные услуги, уменьшится объем субсидий, соответственно, будет больше неплатежей

Такое мнение озвучила Юлия Клименко, нардеп от "Голоса", в эфире программы "Большой эфир" Василия Зимы на телеканале "Еспресо".

"Прогнозы неутешительны. Я думаю, что на осень цены значительно возрастут. И правительство сейчас ничего не делает, чтобы сбалансировать и компенсировать. Субсидии уменьшаются. И результат будет такой, что к осени цены вырастут, и мы снова получим огромное количество неплатежей. Сейчас было около 80 млрд неплатежей. То есть долги растут. И это приведет к коллапсу предприятий, которые поставляют эти услуги ", - сказала Климленко.

Она критически оценила работу власти по обеспечению условий для снижения тарифов.

"У команды Зеленского было не менее двух лет для того, чтобы открыть рынок газа и сделать его конкурентным; сделать инвестиции в украинскую добычу. Украинская добыча падает из года в год. Для того, чтобы увеличивалась добыча украинского газа, туда надо инвестировать деньги и контролировать их ", - отметила народный депутат.

  • Осенью в Киеве и ряде украинских городов тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%, предостерегли в КГГА.

  • Киевская власть анонсировала внедрение авансового летнего платежа за отопление.

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