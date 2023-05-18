Осенью США планируют выделить Украине пакет помощи на $60 млрд, - Волкер
В сентябре США планируют объявить пакет помощи Украине на 2024 год, который составит $60 млрд
Об этом во время брифинга в Одессе сообщил бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, передает Укринформ.
"Осенью мы введем еще один пакет помощи, который будет поддерживать Украину в течение 2024 года. Сейчас мы обсуждаем этот пакет в 60 млрд долларов, который, я думаю, будет введен в сентябре. Пакет планируется согласовать до президентских выборов в США", - заявил Волкер. .
Также экспредставитель Госдепа США добавил, что у США достаточно средств, чтобы поддержать контрнаступление ВСУ, которое должно начаться в начале лета и продлиться до осени.
Как сообщалось, ранее Волкер заявил, что средства, которые будут использоваться для восстановления Украины, должны поступать на специально созданный фонд инвестирования. Также, по его мнению, следует создать специальный исполнительный орган, который будет регулировать процесс восстановления Украины.
- Напомним, накануне в госдепе заявили , что Соединенные Штаты вместе с партнерами продолжат оценивать развитие ситуации в Украине, чтобы предоставлять ей эффективные боевые системы как можно быстрее.
- 16 мая издание Politico сообщило , что США почти исчерпали $48 млрд для Украины и в конгрессе обсуждают новый пакет финансирования.
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