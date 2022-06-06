Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Надо отметить, что на самом деле в Беларуси существовало партизанское движение, была небольшая рельсовая война с препятствием поставкам тяжелого вооружения и снарядов с началом российской агрессии, особенно, это было заметно в марте-апреле этого года. Также в середине самой Беларуси протестные настроения и оппозиция очень сильны", – заверил нардеп.



Наливайченко объяснил, что за десятки лет противостояния режиму Лукашенко белорусская оппозиция научилась работать и, пусть их не так видно и слышно сейчас, потому что они не имеют доступа ни к каким СМИ, особенно в Беларуси, но они имеют достаточно серьезную силу.



"Я подтверждаю, что уже осенью, и сам Лукашенко это понимает, и в России тоже это осознают, будут уже более массовые социальные и политические протесты. Я думаю, что они начнутся с Минска, с Беларуси, а затем перебросятся и на территорию России. Протесты будут связаны непосредственно с войной. То, что РФ продолжает совершать военные преступления и ведет войну на нашей территории, точно затрагивает Беларусь. Я уже не говорю, что режим Лукашенко теряет экономически каждый день, сейчас он находится почти на полном финансировании российского бюджета, такая ситуация долго не будет существовать", – заметил Наливайченко.



Народный депутат добавил, что также в Беларусь вводятся существенные международные акции и они будут продолжаться. К тому же Беларусь из-за войны потеряла двусторонние торговые отношения с Украиной, которые имели взаимный товарооборот свыше 6 млрд долларов, а это серьезная потеря для белорусской экономики.



"Беларусь уже платит цену за поддержку агрессивного режима Путина. Мой вывод, что Беларусь как народ устоит и добьется перемен, а как режим пойдет ко дну, как пошел крейсер "Москва" – подытожил Валентин Наливайченко.

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