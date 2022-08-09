Осенью будут последние месяцы режима Лукашенко, – нардеп Наливайченко
Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко развалится осенью из-за поддержки российской агрессии против Украины и соучастия в ней
Об этом в эфире Еспресо сказал народный депутат Украины Валентин Наливайченко,
"Лукашенко, белорусские войска и белорусские части и аэродромы выступили соагрессором против Украины. Это навеки опозорило и самого Лукашенко, и вооруженные силы Беларуси, и всех, кто способствует российскому агрессору. Экономика и государственное устройство Беларуси сыплется. Осенью будут последние месяцы у власти в Беларуси. Развалится и режим, и белорусская экономика из-за поддержки российской агрессии и соучастия в ней", - отметил он.
По мнению нардепа, Украине необходимо ввести визовый режим с Беларусью.
"У нас сейчас с ними граница закрыта. Визовый режим надо обязательно ввести, как мы ввели и с РФ. Единственное исключение сделать для представителей общественных организаций и белорусской свободной прессы. Для отдельных категорий лиц можно было бы оставить и безвизовый режим, но, в принципе, нужно ограничивать", - подытожил Наливайченко.
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