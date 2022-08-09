Осенью будут последние месяцы режима Лукашенко, – нардеп Наливайченко

Об этом в эфире Еспресо сказал народный депутат Украины Валентин Наливайченко,

"Лукашенко, белорусские войска и белорусские части и аэродромы выступили соагрессором против Украины. Это навеки опозорило и самого Лукашенко, и вооруженные силы Беларуси, и всех, кто способствует российскому агрессору. Экономика и государственное устройство Беларуси сыплется. Осенью будут последние месяцы у власти в Беларуси. Развалится и режим, и белорусская экономика из-за поддержки российской агрессии и соучастия в ней", - отметил он.

По мнению нардепа, Украине необходимо ввести визовый режим с Беларусью.

"У нас сейчас с ними граница закрыта. Визовый режим надо обязательно ввести, как мы ввели и с РФ. Единственное исключение сделать для представителей общественных организаций и белорусской свободной прессы. Для отдельных категорий лиц можно было бы оставить и безвизовый режим, но, в принципе, нужно ограничивать", - подытожил Наливайченко.