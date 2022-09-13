Осенняя кампания ВСУ завершится на берегу Днепра на Херсонщине и на берегу Оскола на Харьковщине, - военный эксперт
Вооруженные силы Украины завершат наступательную операцию на берегу реки Оскол в Харьковской области и на берегу Днепра в Херсонской области
Об этом в эфире Еспресо рассказал военный эксперт Павел Нарожный.
"Думаю, что на Изюмском направлении мы закрепимся на берегу реки Оскол и на части Северского Донца. Дальше какие-то будут пенетрации, но они будут относительно небольшие. То, что мы видим в Святогорске, когда город на двух берегах реки. Мы находились на одном и сейчас зашли зачистили город. Я не думаю, что мы пойдем дальше. Почему так? Ответ очень прост: если мы переходим реку - у нас должен быть план действий, куда мы двигаемся дальше", - отметил он.
По словам эксперта, нельзя просто прийти и встать на берегу реки.
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"Мы повторим историю российского котла в Изюме. Когда они зашли и не смогли сделать какое-то развитие своего наступления. Будет так, что наши войска зашли, встали и впереди них российская армия с артиллерией и авиацией, а сзади – водное препятствие. Мы будем штурмовать Херсон, дойдем до берега Днепра и там закрепимся. Это будет конец нашей осенней наступательной операции и какое-то развитие будет дальше только зимой", - подытожил Нарожный.
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