Осенний гардероб 2023: базовые вещи, которые обязательно должны быть в вашем шкафу

Сегодня важно сложить основу из одежды на осень, так называемый капсульный гардероб, которому неподвластно время. Капсульный гардероб — это концепция организации гардероба, которая предполагает внесение ограниченного количества выборочных, но взаимозаменяемых предметов одежды, легко комбинируемых между собой.

Основная идея состоит в том, чтобы создать небольшую, но функциональную коллекцию, которая может удовлетворять потребности в повседневной и профессиональной жизни. Такие универсальные вещи станут хорошей основой гардероба не на один сезон.

Как подобрать базовые вещи для гардероба

Бывает ли у вас такое, что вещей в шкафу много, а скомпоновать их вместе не получается? Тогда самое время задуматься о создании подборки основных предметов одежды, которые можно легко комбинировать между собой или использовать в качестве ключевых элементов гардероба.

Базовый гардероб у всех отличается, ведь он зависит от общего стиля, облика и даже вида деятельности. Так, если вы работаете в офисе и каждый день должны одеваться в соответствии с четко установленным дресс-кодом, то в первую очередь у вас будет покупка таких вещей: юбка, классические брюки, пиджак и блуза.

Однако повседневная одежда не должна попадать в такие рамки и вы должны рассортировать все ваши вещи и определиться с целями покупок. К базовым вещам "верха" можно отнести классические однотонные футболки, топы, блузки и свитера, которые можно комбинировать слоями или использовать с разными нижними частями одежды. Но обязательно несколько разновидностей "низа" - джинсы, юбки, джогеры и т.д.

Следующим этапом является подбор более теплой одежды – это свитера, жакеты, пальто или куртки, которые не только дополняют образ, а придают ему совершенство, расширяют возможности вашего гардероба. Важно убедиться, что все предметы одежды подходят вам и гармонично сочетаются с другими вещами, чтобы создать отличную базу для нового гардероба.

Базовую одежду обычно подбирают из одного-двух цветов. При этом будет преобладать более спокойная и хорошо совмещенная цветовая гамма – серый, темно-синий, белый, черный, нюдовый.

Конечно, стоит выбирать одежду в соответствии с вашим бюджетом и сначала купить вещи первой необходимости, а уже потом выбрать следующую пару джинсов или трендовую кофту. Если ваш бюджет ограничен небольшой суммой, лучше купить несколько необходимых универсальных вещей и избегать импульсивных покупок. Это не только поможет сохранить деньги и время, но и является основой сознательного использования вещей.

Фото: Freepik

Какую одежду стоит купить в первую очередь

Известный украинский модельер, Андре Тан, в своем Instagram акцентировал внимание на такой последовательности покупок: в первую очередь платья, потом брюки и юбки ("низа" в гардеробе может быть меньше "верха"), затем майки, свитера и верхняя одежда.

Подбор обуви, сумок и аксессуаров производится отдельно после завершения формирования основных капсул. К тому же, именно аксессуары могут быть яркими элементами вашего образа.

Каким магазинам лучше отдать предпочтение при покупке базовых вещей

Выбирая качественные базовые вещи, вы инвестируете в стойкий и функциональный гардероб, который будет служить вам долго. Лучше всего покупать такую одежду в надежных магазинах и брендах, которые известны своим качеством и продолжительным служением. Не обязательно сразу скупать люксовые бренды, это могут быть масс-маркеты более высокого уровня, славящиеся широким выбором базовых комфортных вещей и хорошим качеством материалов.

Помните, что важно оценивать удобство при выборе базовых вещей, поскольку они являются основой гардероба. Качественные вещи часто имеют лучший внешний вид и лучше держат форму, придавая вашему гардеробу более стильный вид. И хотя качественная одежда может быть дороже при покупке, она может оказаться более экономичной, поскольку вы не будете тратить деньги на постоянную замену некачественных вещей.

Итак, главные требования к базовой вещи: качественная натуральная ткань, износостойкость, хороший крой, подходящий именно вашей фигуре, изящный внешний вид, чистый цвет.

Фото: Freepik

Базовые вещи для осеннего гардероба 2023

Прямые джинсы

Любимый миллионами деним может служить отличной базой для гардероба. Они универсальны и легко совмещаются с другими элементами одежды. Его легко использовать в кэжуал-образе для повседневных выходов в сочетании со свитшотом или свитером и кедами. Либо такие джинсы могут отлично вписаться в офисный стиль. Достаточно лишь надеть их с блузой или рубашкой, добавьте туфли на каблуке – идеальный и комфортный образ.

Фото: Tally Weijl

Базовый свитер

Универсальный свитер – важный элемент базового гардероба на осень.

Если ваше внимание привлечет джемпер светлого цвета – белый или молочный с круглым вырезом, тогда с его помощью вы сможете создавать разнообразные образы, эффективно комбинируя его с другими вещами и аксессуарами в вашем гардеробе. Если же вы хотите создать более яркий образ, тогда вам стоит обратить внимание на модели красного цвета, который очень популярен этой осенью.

Фото: Vogue

Лонгслив

Лонгслив, или одежда с длинным рукавом, хотя и достаточно прост, но является отличным базовым элементом, поскольку его можно легко комбинировать с разными предметами гардероба, предоставляя множество вариантов для создания стильных образов.

Его ценят именно за универсальность, ведь будет уместно одеть под юбку или под джинсы или джогеры. И что немаловажно, лонгслив можно носить под кардиганом или свитером для создания теплого и удобного образа. Это идеальный вариант для прохладных дней.

Фото: Marc O'Polo

Свободная рубашка

Классическая рубашка – это вечная базовая вещь в гардеробе, придающая стиль и элегантность разным образам. Может служить основой для офисных образов, бизнес-встреч или вечеринок. Комбинируйте ее с офисными брюками или юбкой для формального вида, или с джинсами для более кэжуал образа.

Такая рубашка на пуговицах будет уместно смотреться во многих образах, независимо от личного стиля человека. Обратит внимание на модели белого или голубого цветов.

Фото: Mango

Тренч

Тренч является несомненным победителем и главным атрибутом осеннего образа. Покупая такую вещь, вы готовите себе стильный образ на многие годы вперед.

В этом сезоне рекомендуем обратить внимание на модели длины макси со свободным кроем. А относительно цвета, если вы поклонник более классических образов, тогда лучше выбрать бежевый, темно-синий или черный тренч. Если же вы хотите создать более яркий образ, рекомендуем присмотреться к кожаным моделям или ярким тренчам красного или желтого цветов.

Фото: Vogue

Пиджак

Женский пиджак, часто известный как "маскулинный" или "оверсайз" пиджак без подчеркнутой талии, стал важным элементом базового гардероба для современных женщин. Этот стильный элемент может придать уникальность образу.

Часто имеет классические элементы дизайна, такие как два ряда пуговиц, лацканы и прорезные карманы, что придает элегантности. С другой стороны, крой оверсайз придает ему "расслабленность" и свободу. Пиджак может служить основой для создания многослойных образов.

Фото: Reserved