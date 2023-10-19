Осенний дождь охватит всю Украину, кроме одного региона: прогноз погоды на 20 октября от Наталки Диденко

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

В Украину приедет атмосферный фронт.

Почти по всей территории страны будут осадки

В большинстве областей пройдут дожди.

На востоке ожидаются порывы юго-западного ветра, а на остальной территории он будет умеренным, восточным направлением.

В большинстве областей Украины +12…+17°C, местами в центральной части до +19°C.

Температура на крайнем севере +8...+12°C, в Закарпатье и в Черновицкой области +20...+23°C.

На юге дождей не прогнозируют

Лишь южная часть без осадков, погода будет теплой с солнечными прояснениями.

Ветер юго-западного направления будет достигать сильных порывов на юге.

Столбики термометров в Одесской области будут достигать днем +23°C.

Осадки в столице

В Киеве завтра утром ожидаются дожди.

Небо будет облачным, воздух - влажный и сравнительно теплый, около +12°C.

В субботу в столице +10...+13°C, а в воскресенье до +18°C. Выходными в Киеве – без существенных осадков.

Фото: Наталья Диденко

21 октября в Одесской области вообще прогнозируется до +30°C.