Осенний дождь охватит всю Украину, кроме одного региона: прогноз погоды на 20 октября от Наталки Диденко
В пятницу, 20 октября, прогнозируются осадки в большинстве областей, но южная часть сохранит солнечную погоду. Ветер будет сильным на юге и востоке
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
В Украину приедет атмосферный фронт.
Почти по всей территории страны будут осадки
В большинстве областей пройдут дожди.
На востоке ожидаются порывы юго-западного ветра, а на остальной территории он будет умеренным, восточным направлением.
В большинстве областей Украины +12…+17°C, местами в центральной части до +19°C.
Температура на крайнем севере +8...+12°C, в Закарпатье и в Черновицкой области +20...+23°C.
На юге дождей не прогнозируют
Лишь южная часть без осадков, погода будет теплой с солнечными прояснениями.
Ветер юго-западного направления будет достигать сильных порывов на юге.
Столбики термометров в Одесской области будут достигать днем +23°C.
Осадки в столице
В Киеве завтра утром ожидаются дожди.
Небо будет облачным, воздух - влажный и сравнительно теплый, около +12°C.
В субботу в столице +10...+13°C, а в воскресенье до +18°C. Выходными в Киеве – без существенных осадков.
Фото: Наталья Диденко
21 октября в Одесской области вообще прогнозируется до +30°C.
- Сегодня в Украине преимущественно сухая погода, без осадков. В то же время, температура воздуха колеблется в пределах +9...+19°C.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.16
- EUR Покупка 39.58Продажа 40.63
- Актуальное
- Важное