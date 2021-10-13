Осенние каникулы в школах Украины могут продлить, - Кузин

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает РБК-Украина.

"Мы знаем, что осенние каникулы у нас начинаются с 25 октября. Было принято решение (на заседании Госкомиссии ТЭБ и ЧС - ред.) О переносе или о начале каникул раньше. Мы стараемся уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Мы инициировали их переноса на одну неделю раньше", - отметил он.

Кузин отметил, что сейчас решается вопрос продления осенних каникул. Возможно, их продолжительность увеличат до четырех недель.

"Пока решается, но скорее всего они (каникулы - ред.) Будут немножко продолжены. Но мы не думаем, что они будут очень длительными. Обычно они идут до 2 недель, а сейчас мы дискутируем о сроке до 4 недель", - добавил санврач.

Напомним, Министерство образования и науки рекомендовало школам объявить осенние каникулы с 18 октября.

Однако, в КГГА заявили, что в Киеве осенние каникулы в школах начнутся по графику - с 25 октября .

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