Осенние каникулы в школах Киева начнутся 25 октября

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Отмечается, что дети во всех столичных школах пойдут на осенние каникулы по графику - с 25 октября.

"Причин для досрочного начала осенних каникул нет. Сейчас в школах Киева COVID-19 болеет чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников. Кроме того, во всех учебных заведениях уже вакцинированы более 86% работников, что является одним из основных условий очной работы. Учитывая темпы вакцинации, уже к концу октября мы вакцинируем практически 100% сотрудников", - отметил он.

Мондриевский отметил, что на сегодня почти во всех учебных заведениях включили отопление, а за выходные к отоплению подключат все учебные заведения, которых в городе более 900. Таким образом, в городе созданы все условия для безопасного продолжения образовательного процесса.

Напомним, Министерство образования и науки рекомендовало школам объявить осенние каникулы с 18 октября.