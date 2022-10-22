Об этом сообщило издание Голос Украины .

Уроки "по российской программе" после длительного перерыва по ранее анонсированному графику не начались, а со зданий учебных заведений убрали вооруженную охрану из российских военнослужащих, посменно дежуривших у входов.

Хотя формально "новые русские школы" не закрывали, в первый после каникул день работы сюда не явились ни учителя, ни учащиеся.

"Дело не в объявленной решистами эвакуации – выехали на самом деле единицы. Далеко не тайна, что работать к тем школам и педагоги, и обслуживающий персонал шли не из-за большой любви к россии, а ради продуктовых пайков и денег, чтобы хоть как-то выжить", - говорится. в сообщении.

Известно, что в октябре все раздачи "гуманитарки" в Херсоне, Бериславе и других фейковых "муниципальных округах" оккупанты полностью прекратили и вывезли на левый берег Днепра все свои гражданские учреждения, которые занимались этими раздачами.

"Итак, если нет денег и продуктов – нет смысла приводить в классы детей и проводить занятия". – отмечает издание.

9 октября стало известно, что россияне на оккупированной части Херсонской области смогли открыть менее ста школ, там не хватает педагогов и детей, большинство учеников учатся онлайн по украинской программе.