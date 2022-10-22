Осенние каникулы в российских школах Херсонщины продлены на неопределенное время, - СМИ
Объявленные с 14 по 21 октября "осенние каникулы" в той трети школ Херсонской области, которые смогли открыть оккупанты, продлили на неопределенный срок
Об этом сообщило издание Голос Украины .
Уроки "по российской программе" после длительного перерыва по ранее анонсированному графику не начались, а со зданий учебных заведений убрали вооруженную охрану из российских военнослужащих, посменно дежуривших у входов.
Хотя формально "новые русские школы" не закрывали, в первый после каникул день работы сюда не явились ни учителя, ни учащиеся.
"Дело не в объявленной решистами эвакуации – выехали на самом деле единицы. Далеко не тайна, что работать к тем школам и педагоги, и обслуживающий персонал шли не из-за большой любви к россии, а ради продуктовых пайков и денег, чтобы хоть как-то выжить", - говорится. в сообщении.
Известно, что в октябре все раздачи "гуманитарки" в Херсоне, Бериславе и других фейковых "муниципальных округах" оккупанты полностью прекратили и вывезли на левый берег Днепра все свои гражданские учреждения, которые занимались этими раздачами.
"Итак, если нет денег и продуктов – нет смысла приводить в классы детей и проводить занятия". – отмечает издание.
- 9 октября стало известно, что россияне на оккупированной части Херсонской области смогли открыть менее ста школ, там не хватает педагогов и детей, большинство учеников учатся онлайн по украинской программе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 38.27Продажа 39.37
- Актуальное
- Важное