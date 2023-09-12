Осенне-зимняя военная кампания: какие факторы будут на нее влиять. Колонка Сергея Згурца

Ситуация на фронте

Сначала коротко о боевых действиях. ВСУ продолжили наступательные операции на южном фронте в Донецкой и Запорожской областях, добились успехов в районе Клещиевки и Андреевки юго-западнее Бахмута и расширили плацдарм вдоль линии Авдеевка - Донецк в Опытном . Генеральный штаб говорит, что идет закрепление на этих позициях.



В свою очередь враг совершает наступательные действия на северо-востоке Украины на ряде участков от Купянска до Сватово и Кременной. Однако линия фронта на этом направлении, несмотря на высокую интенсивность боевых действий, изменений фактически не претерпела. Примечательно, что за семь последних дней Украина уничтожила более 220 вражеских артсистем и более 260 автомобилей. Это крупнейшие показатели вражеских потерь за неделю с самого начала активной фазы войны с РФ, которая уже длится более 18 месяцев.



Зарубежные военные эксперты сейчас активно пытаются определить перспективы действий ВСУ в ходе наступления. Можно выделить ряд факторов, которые будут существенно влиять на осенне-зимнюю кампанию в этом году и ситуацию на следующий 2024 год.

Первое – признается как программа-минимум, что Вооруженные Силы и Силы обороны в наступлении на юге должны пройти столько, сколько будет достаточно, чтобы установить мощный огневой контроль, до побережья Азовского моря.

И необязательно выбить противника со всей территории на так называемом сухопутном коридоре. Но крайне важно сделать так, чтобы содержание остатков своих войск на ТОТ у врага было крайне сложным, а логистика была рискованной. И это станет основой для дальнейшей кампании ВСУ на 2024 год.

Второе - понятно, что наступление Украины и в этом году и в следующем будет зависеть не от погоды, а от достаточного количества боеприпасов, и на втором месте - от дронов разных систем.

Кстати, враждебная Россия и Украина сейчас с партнерами уже начали боеприпасную гонку с прицелом на пополнение запасов артснарядов. Оценки показывают, что в 2024 году может быть определенная пропасть в количестве боеприпасов в соответствии с потребностями с обеих сторон.

Третье – на ситуацию на фронте будут влиять способность Украины и России мобилизовать, научить и развернуть дополнительное количество войск для компенсации потерь и увеличения резервов. Здесь есть понимание, что Украина и ее партнеры должны обновить и изменить подходы к подготовке украинских формирований. И можно изменить доктрину общевойскового боя, учитывая особенности российской обороны. Это немаловажная тема со многими деталями.

И наконец, наши успехи будут зависеть от способности наших партнеров продолжать оказывать Украине военную помощь. Следовательно, такие факторы, как оружие, подготовка сил и резервов, системная поддержка Украины в больших объемах - все это будет иметь критическое значение для ситуации на фронте на более близкую и отдаленную перспективу.

Сергей Тамарин, военнослужащий ВСУ, рассказал, что штурмовые действия - это сверхсложная и кровопролитная страница в ведении боевых действий. Штурмовые подразделения и пехота, держащая передний край, имеют самую тяжелую судьбу. Штурмам должна предшествовать тщательная разведка, качественная артподготовка, новейшие технологии, контроль ведения боя, взаимодействие между подразделениями, новый принцип использования БПЛА. Качественно подготовленный расчет, например "Стугны", может нанести большие потери врагу и в человеческом ресурсе, и в материальном. Поэтому ВСУ максимально зависят от принципа асимметричных действий. У Украины нет преимущества ни в человеческом, ни в техническом ресурсе и вооружении. И для нас потеря каждого воина – это большая трагедия. А россияне не жалеют своих солдат, поэтому мы должны двигаться в сторону преимущества технологий над количеством.

Военнослужащий ВСУ отметил, чтобы избежать тяжелых потерь помогают современные технологии взаимодействия между подразделениями, современная система использования разведывательных и ударных дронов. Принцип использования надводных дронов также может изменить преимущество сил в Черном и Азовском морях. Примеры показывают, что Украина движется в сторону асимметричной технологической позиции по ведению войны, которая должна снизить потери жизней украинцев и как можно скорее уничтожить вражескую силу.

Тамарин добавил, что роль командира, особенно среднего звена, на поле боя важна. Не так сложно научить личный состав пользоваться технологиями, потому что у нас богатый интеллектуальный потенциал. Западные обучения также имеют качественный опыт. Они дают нам хорошие знания, но наши реалии заставляют нас как можно скорее адаптироваться и превращать качественный опыт в эффективный.

Учения Sea Breeze

А дальше поговорим о ситуации в Черном море, где уже второй день продолжаются учения восьми государств, среди которых Украина. Также поговорим о том, как Украина будет удерживать контроль над отвоеванными у врага "вышками Бойко". И к разговору подключим Андрея Рыженко, эксперта Центра оборонных стратегий, капитана 1-го ранга запаса, экс-замначальника штаба ВМС ВСУ.

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Андрей Рыженко отметил, что проведение учений в зоне, приближенной к боевым действиям, является знаковым, потому что демонстрирует готовность наших партнеров нас поддержать в такой сложный для Украины период. Летом этого года были проведены учения Sea Breeze 1-й серии в Великобритании. Сейчас учения проводятся непосредственно в дельте Дуная, в территориальных водах Украины и Румынии, отрабатываются важные вопросы безопасности судоходства в водах Дуная. Потому что эта река сейчас для нас очень важная артерия в обеспечении экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. Эти учения Sea Breeze взяты из учений Riverin, это традиционные учения ВМС Украины и Румынии с 2018 года. Мероприятия Riverin были посвящены исключительно действиям на реках.

Капитан 1-го ранга запаса считает, что эти учения - серьезный сигнал для РФ, поскольку показывают солидарность и поддержку наших партнеров, которые привлекаются сегодня к Sea Breeze. Это небольшие тактические маневры, но они оказывают серьезный стратегический эффект.

"Вышки Бойко"

Эксперт Центра оборонных стратегий отметил, что эти вышки после захвата в марте 2014 года очень активно использовались противником как с экономической, так и с военной целью. На первом этапе, когда нами был перекрыт газ, поступавший в Крым из континентальной Украины, то единственный газ для обеспечения энергетики полуострова как раз уходил из этих вышек. Ежегодный объем газа составлял 2-2,5 млрд кубов. Это много. К примеру, столько потребляет Молдова в год. Постепенно это количество снижалось, потому что в 2017 году россияне построили газопровод из Краснодарского края. Видимо, ожидали, что рано или поздно мы такую кражу газа прекратим. И в принципе мы это сделали. В прошлом году, когда по этим вышкам нанесли удары ракетами "Гарпун", с тех пор россияне уже газ в том районе не добывали.

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Экс-замначальника штаба ВМС ВСУ отметил: тогда оккупанты поняли, что у нас есть ракетное оружие, поэтому они все свои корабли отвели за Крымский полуостров. То есть ближе дистанции в 250 км от нашего побережья они свои корабли не держат. Если и держат, то под защитой систем ПВО.

Рыженко отметил, что "вышки Бойко" находились скорее в серой зоне, потому что мы, вытеснив надводные корабли, понимаем, что у России господство в воздухе. К примеру, россияне постоянно наносят удары по острову Змеиный. Соответственно, так же могут поражать и эти вышки, если там будет какой-то наш персонал или подразделения. Есть смысл установить какие-то сенсоры и постоянно отслеживать ситуацию вокруг них. А в случае приближения врага к этому объекту сразу реагировать. К сожалению, сейчас мы не можем их использовать по назначению, также не можем держать какой-либо контингент.