Осень встретит дождями и прохладой, - синоптик Наталья Диденко о погоде 1 сентября

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко Facebook .

"Осенний пикник у нас начнется на пестрой градусной поляне", - отметила она.

Холоднее всего будет в Карпатах, ночью до + 4 ° C ... + 9 ° C.

В западных областях завтра ожидается в течение дня + 15 ° C ... + 21 ° C.

На Севере + 18 ° C ... + 24 ° C.

В Центре от винницких + 17 ° C ... + 18 ° C до днепровских + 27 ° C.

На Востоке + 23 ° C ... + 28 ° C.

На юге будет теплее, + 25 ° C ... + 29 ° C.

Осенние дожди дебютируют в западных областях, в Винницкой, во второй половине дня дойдут до Житомирской, Киевской, Черниговской.

Везде, вне этого перечння - преимущественно сухая погода.

В Киеве первое сентября обещают быть теплым, максимально днем до + 22 ° C ... + 23 ° C. Есть вероятность дождя.

По словам госпожи Диденко, 2 сентября существенно похолодает.





