Осень встретит дождями и прохладой, - синоптик Наталья Диденко о погоде 1 сентября
В Украине 1 сентября ряд регионы накроют дожди, а теплые градусы "поползут" вниз
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко Facebook .
"Осенний пикник у нас начнется на пестрой градусной поляне", - отметила она.
Холоднее всего будет в Карпатах, ночью до + 4 ° C ... + 9 ° C.
В западных областях завтра ожидается в течение дня + 15 ° C ... + 21 ° C.
На Севере + 18 ° C ... + 24 ° C.
В Центре от винницких + 17 ° C ... + 18 ° C до днепровских + 27 ° C.
На Востоке + 23 ° C ... + 28 ° C.
На юге будет теплее, + 25 ° C ... + 29 ° C.
Осенние дожди дебютируют в западных областях, в Винницкой, во второй половине дня дойдут до Житомирской, Киевской, Черниговской.
Везде, вне этого перечння - преимущественно сухая погода.
В Киеве первое сентября обещают быть теплым, максимально днем до + 22 ° C ... + 23 ° C. Есть вероятность дождя.
По словам госпожи Диденко, 2 сентября существенно похолодает.
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