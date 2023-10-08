Осень и зима в Украине станут рекордными по количеству выпущенных РФ "шахедов", – Воздушные силы

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Против дронов бороться нужно, потому что эта осень и зима будут рекордными по количеству применений летательных беспилотных аппаратов "Шахед"", - сказал он.

По словам спикера ВС ВСУ, только за прошлый месяц россияне применили против Украины более 500 БПЛА.

"За 6 месяцев прошлого отопительного сезона было использовано против Украины более 1000 "шахедов". А у нас уже полтысячи всего за один месяц", - подчеркнул Игнат.