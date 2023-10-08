Осень и зима в Украине станут рекордными по количеству выпущенных РФ "шахедов", – Воздушные силы
Осенний и зимний периоды станут рекордными в Украине по количеству российских атак дронами-камикадзе. Только за сентябрь россияне выпустили по украинским населенным пунктам более 500 беспилотников
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Против дронов бороться нужно, потому что эта осень и зима будут рекордными по количеству применений летательных беспилотных аппаратов "Шахед"", - сказал он.
По словам спикера ВС ВСУ, только за прошлый месяц россияне применили против Украины более 500 БПЛА.
"За 6 месяцев прошлого отопительного сезона было использовано против Украины более 1000 "шахедов". А у нас уже полтысячи всего за один месяц", - подчеркнул Игнат.
- Накануне Юрий Игнат уже заявлял , что сентябрь был рекордным по количеству "шахедов", которые РФ применила против Украины. Ожидается, что атаки продолжатся и зимой, однако ракетных ударов будет меньше.
- В то же время 3 октября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил об усилении системы противовоздушной обороны в северных областях на фоне потенциальных ударов РФ по энергетической инфраструктуре зимой.
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