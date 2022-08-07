Сейчас ключевой вопрос – это попытка россиян перебрасывать свои военные группировки с Востока Украины на Юг для того, чтобы продвигаться в направлении Запорожья. С другой стороны, понимаем, что назревает и наше украинское контрнаступление. Это вопрос двух скоростей и двух военных потенциалов. Просил бы Вас оценить нынешнюю диспозицию.

Сейчас для Украины очень сложное время, потому что Россия, очевидно, решила, что захват Востока происходит не так, как им бы хотелось. Они не знают, каким образом будут защищаться на Юге, или как им идти в контрнаступление и опасаются из-за этого, пытаясь оттянуть резервы с Востока, ослабляя его. Украинскому Генштабу сейчас очень сложно определять намерения россиян.

Что касается украинской контратаки, то она несколько отличается от того, что себе представляет коллективный Запад, а именно это не совсем прорыв, а скорее пошаговый рывочный темп, который дает россиянам время пополнить свои резервы. Например, несколько недель назад атаковали мост под Херсоном, а затем дали россиянам время на строительство понтонных мостов и других способов переправы через реку. Контратака должна быть молниеносной, где бы она ни происходила, чтобы у противника не было времени на должный ответ.

Мы понимаем, что российский блицкриг провалился. Россияне увязли, с другой стороны, они почти захватили Луганскую область. Сейчас все переходит в формат позиционной войны, в которой совершать контрнаступление гораздо сложнее. Насколько я понимаю, сейчас происходит большое переформатирование российских военных планов и просил бы Вас их охарактеризовать.

Не стоит думать, что россияне меняют направление своего наступления после очередной неудачи. Несмотря на все, они сумели задержать украинские силы и продвинуться вперед. Если они меняют направление своего наступления, то только потому, что ищут слабинку в украинских позициях по отношению к районам, где они в тот или иной момент находятся. Когда они занимают новую позицию, украинскому Генштабу необходимо переосмысливать место размещения своих войск, а перемещение военных всегда сложно, потому что их можно засечь с помощью спутников, самолетов, а значит, они становятся уязвимыми. У россиян слабая пехота, поэтому они активно используют артиллерию. Никоим образом не стоит недооценивать их гибкость и придумывание чего-то нового. Это то, что мы сейчас наблюдаем. Мне неизвестны их дальнейшие действия - будь то оборона или атака. Мы просто должны быть готовы к развертыванию всех возможных сценариев.

Сейчас мы видим, как Российская Федерация пытается использовать доктрину генерала Джулио Дуэ. Дуэ писал об авиации, россияне используют ракеты для того, чтобы закошмаривать население, уничтожать гражданские объекты и. соответственно, чтобы население пыталось давить на свое правительство для поиска формулы возможного компромисса. Но очень важный момент. Мы понимаем, что доктрина генерала Дуэ провалилась во время Второй мировой войны – варварские бомбардировки Лондона и Ковентри, уничтожение Гамбурга и т.д. Они показали, что это не влияет на боеспособность и боеготовность как командования, так и вооруженных сил.

Использование ракет и снарядов для нападения на украинские города, я считаю контрпродуктивным - подобное было во время Второй мировой войны, когда бомбили Лондон. Мы потеряли тогда множество людей, Ковентри немцы вообще сравняли с землей за одну ночь. Но народ это еще больше закалило и придало им решимости. Я думаю, что так есть и в Украине. Вы видите, что люди по всей стране становятся ментально сильнее в борьбе с Россией. Атака на города - это стратегическая ошибка россиян, только усиливающая бдительность и внимание к военным действиям на территории Украины. Все совсем не так, как было в 2014-2015 годах, когда о войне забывали, и на западе страны люди даже не чувствовали, что идет война. Но теперь это знают все, вкус войны чувствуют и во Львове. Действуя согласно этой доктрине, Россия только укрепила украинскую нацию.

Думаю, что в течение августа россияне будут продолжать делать то, что и сейчас – а именно постараются истощать ВСУ, сжигать и уничтожать как можно больше техники и боеприпасов. Они нацелены одержать победу над Украиной количеством и массовостью, вот на что направлены все их усилия. Это опасно, потому что может закончиться не столько энергия Запада, сколько боеприпасы Запада, ведь темпы изготовления не так уж быстры. Скорость использования боеприпасов на передовой для Украины выше, чем темпы изготовления в странах-партнерах. Должно быть определенное переосмысление планов борьбы с Россией, чтобы не просто противостоять ей количеством, потому что такая тактика не принесет желаемого результата.

С одной стороны, россияне имеют перспективу вести войну до последнего бурята, пытаясь реализовывать то, что они начали – пытаясь устанавливать огневой вал для того чтобы затем переходить, возможно в октябре-ноябре, к тактике Чингисхана. Они будут пытаться уничтожать объекты гражданской инфраструктуры, в частности, речь идет о городах Востока для того, чтобы люди замерзали. С другой стороны, они имеют другую перспективу ведения войны – они будут пытаться ее заморозить. И вы, господин полковник, очень кстати вспомнили опыт 2014-15 годов. Они могут выйти на определенные рубежи и пытаться ситуацию переводя ее в позиционную войну, но оказывая огневое давление на наши позиции.

Россия ограничена в своих действиях из-за недостаточно подготовленной пехоты для ведения мобильной войны. На прорыв они не способны, потому сейчас они только и делают, что направляют своих военных на украинских солдат. Вскоре в Украину будет ехать либо неподготовленный, зеленый молодняк, либо старики или бывшие заключенные. Такой курс уже взят, поэтому сейчас им приходится полагаться на свою артиллерию.

По моему мнению, осень и зима станут возможностью, а не проблемой для Украины, поскольку у врага возникнут проблемы с логистикой, перемещением артиллерии и ее боевой деятельностью, особенно если будет очень холодно. Но это должно позволить украинской пехоте двигаться вперед, потому что она гораздо боеспособнее российской. В столкновении с россиянами лицом к лицу, даже в непогоду, украинская армия будет в гораздо лучшем положении. Но следует двигаться вперед. Если этого нет, то всегда есть возможность попасть в их артиллерийскую ловушку, где они вас просто накроют огнем и все. Вы должны проскочить мимо такой ловушки и начать оттеснять их артиллерию, в таком случае они по своим не будут стрелять. Пока не будут стрелять. Но они способны и на такое, и свидетельством этого есть события Второй мировой войны. Чем хуже условия для ведения боевых действий, тем более выгодно для Украины.

Понимаем, что все упирается не только в количество российских войск, потому что они перебрасывают войска на Юг, но и в количестве бронемашин с нашей стороны, речь идет о танковом составе, БМП, БТР и т.д. Легко говорить о попытках развивать контрнаступление, когда не хватает бронетехники и в целом количество систем реактивного залпового огня, таких как HIMARS недостаточно. Как быть в данной ситуации?

Это проблема, но если будет оборона путем нападения, это существенно смутит россиян и заставит их передислоцироваться. С поступлением нового оборудования нужно сконцентрировать силы в отдельном регионе, с максимальным наращиванием военной мощи. Ибо если военную технику располагать равномерно по всей протяженности фронта, это будет только на пользу россиянам. Они не смогут справиться с агрессивной, сильной и хорошо оснащенной военной ячейкой. Вы получаете много техники, а перед Генштабом большая ответственность за ее размещение. Моя интерпретация текущего положения вещей и выгодной перспективы для Украины такова: если вы хотите совершить прорыв и уничтожить моральный дух и сплоченность противника, какой-то участок фронта следует особенно мощно оснастить. Украинским вооруженным силам приходится рисковать на одних направлениях, чтобы победить на других, в частности потому, что сплошная тонкая линия фронта недостаточна.

Мы понимаем, что боевой дух у русских и так не на слишком высоком уровне: есть боеспособные части у врага, а части откровенно разложены и деморализованы. Несмотря на это, они пытаются удерживать это в формате монгольской орды, применяя наказание и вознаграждение, включая то, что они намародерят. Хватит ли врагу сил сейчас пытаться развивать второе наступление на Киев и хватит ли сил сейчас нам окружить вражескую группировку в Херсоне и его окрестностях?

Два замечательных вопроса. Могут ли россияне снова напасть на Киев? Да, конечно, могут, просто переместив много военных и все их оснащение туда и, возможно, привлекая белорусов. Это всегда возможно.

Хватит ли им сил взять Киев? Нет, не хватит. У них нет такого слаженного потенциала в командной структуре. Одно дело захватить и удержать село на Востоке, и то, сколько времени они на это тратят, и совсем другое, когда мы говорим о населенном пункте, который в 300-500 раз больше, то есть о Киеве. Да, они могут атаковать, но это не увенчается успехом.

На Юге они, возможно, опасаются контратаки. Одна из их проблем аключается в том, что россияне недостаточно сообразительны, чтобы давать отпор другими способами, кроме как численностью, поэтому они перебрасывают пехоту с Востока на Юг, ведь это единственный их ресурс. Единственным их ответом на данный момент остается артиллерия и ведение войны в стиле монгольской орды или орков. Если они хотят сдержать украинские войска в районе Херсона, считают, что должны завезти туда как можно больше орков и выставить их на поле боя. Лучший способ победить их – это окружение и создание котлов. При таком развитии событий они сразу сдадутся. В этом нет сомнений, ведь это не люди, которые воюют за свою страну, они воюют за деньги, а воюющие за деньги обычно не хотят умирать. Надо научиться перестать сражаться с ними лицом к лицу, а обойти их с тыла. Мы действительно можем и должны это сделать как можно быстрее.

В Херсоне и его окрестностях находится большая группировка вражеских сил, но они полностью будут зависимы от переправ, от мостов, от железнодорожного моста, но они уже, к счастью выведены из строя и я более чем уверен, что с помощью понтонов они не смогут питать или прокормить 20 тысяч своих военных. То есть это такой мини-Сталинград, но на берегах Днепра и самое важное не совершить с нашей стороны ту или иную ошибку.

Не думаю, что россияне будут бежать, а что касается вашео комментария о мини-Сталинграде для них – это как раз то, что сейчас и происходит. Им не хватает сообразительности, чтобы отступить и противодействовать другими способами. Все, что они могут – это оставаться там и это хорошая возможность для массового использования HIMARS. Иными словами, если мы сможем определить, где находится их артиллерия в тылу Херсона, и где они окапываются, наша цель состоит в том, чтобы обезвредить как можно больше персонала и перейти к немедленной контратаке. Нет смысла атаковать, а затем давать противнику время для ответа. Все должно быть скоординировано. Каждая артатака должна быть согласована с передовой. Если вы собираетесь использовать HIMARS, необходимо синхронизировать с атакой на передовой, чтобы такая координация создавала панику для противника. На данный момент мы ведем только физическую борьбу, а должны научиться вести психологическую, поскольку именно психологическим давлением одерживается победа. Все войны выигрываются по законам ментальной стойкости той или другой стороны. Россияне должны быть так напуганы, чтобы у них не оставалось выбора, кроме как ежать.

Россияне на линии столкновения совершенно не в курсе, какие удары и последствия наносят и вызывают HIMARS, в частности речь идет о складах боеприпасов. Они даже не знают, что такое вообще происходит, потому что не скоординированы ни с подкрепляющей их артиллерией, ни с складами боеприпасов, ни с материально-техническим обеспечением. Они прямо там воюют. Мы должны остановить их, нанося столь мощные удары, чтобы они буквально бросились наутек, создавая бреши в которые смогли бы просочиться мы. Как только они сломаются в чем-то одном, это запустит цепную реакцию. На войне всегда так. Нужно сломить их дух, чтобы они бросились бежать, и чтобы образовались целые пробки из их техники, а затем передать им прощальное приветствие из HIMARS. Вот каким подходом одержится победа.

Ключевой вопрос, речь идет о помощи со стороны коллективного Запада. Почему так медленно и почему так дозировано? Почему 20 систем HIMARS, а не 120. Определенные страны, в частности Польша, помогают нам бронетехникой, а в Испании "леопарды" как выяснилось недостаточно технически подготовлены. Такая дозированность вызывает некоторые сомнения и подозрения.

Проблема логистики и оборудования многостороння. Если мы сначала посмотрим на общую картину, а именно на поставку оборудования с Запада, то должны понимать, что ранее коллективный Запад не имел слаженной оборонной поддержки как таковой. Есть такие страны как Испания или Германия, которые, являясь членами НАТО, в течение последних 20 лет действительно не должным образом выполняли свои военные обязательства в отношении Альянса. Действия глав оборонных ведомств привели к ухудшению состояния военной техники, как мы видели на примере с Испанией, где ненадлежаще поддерживали состояние резервного оборудования. Боюсь, что есть много таких стран, где резервное оборудование просто непригодно, в частности из-за нехватки или отсутствия выделенных финансов. Эта война показала неготовность многих стран к ведению войны. В определенном смысле это хорошо, потому что НАТО извлечет уроки и в будущем станет только сильнее.

Другим моментом является то, что до границы далеко и много оборудования приходится перевозить поездом, поэтому безопасность здесь превыше всего. Нельзя просто перегонять поезда в соответствии с графиком, подвергая их ракетным обстрелам. Очень важно то, как вы осуществляете поставку на передовую, какими маршрутами и как вы едете, а также кто едет, потому что есть ограниченное количество хорошо ориентирующихся солдат, в частности в маршрутах. Это ведь не просто выехать на главную дорогу и вперед. Все это требует времени. А по прибытии эти люди должны интегрироваться в тамошние подразделения. Нельзя просто так появляться и сразу открывать огонь. Если ты в составе артиллерии, то должен быть кто-то, кто будет тебе указывать, что делать, кто будет тебя кормить и авать горючее. Такая интеграция занимает от 3 до 5 дней, и без нее у вас уже на второй день закончится горючее – только потому, что вы не будете знать, где его взять. В свою очередь, обратимы не будут знать вашу дислокацию. Для правильного использования оборудования необходимо учитывать множество военных моментов.

Поэтому следует понимать, что все это будет медленно. Этот процесс всегда таков. Перед большими битвами во Второй мировой войне на подготовку отводилось по два-три месяца. Месяцы, а не дни. Аммуницию закупали наперед, потому что потребовалось время, чтобы ее доставить, а солдаты перед тем, как идти в бой активно тренировались. Их забирали с передовой не только чтобы они отдохнули, но и для того, чтобы они учились и отрабатывали свои действия в альнейших боях. Украине действительно нужно это понять. Нельзя просто выводить людей и давать им пять-шесть дней отдыха. Два-три дня достаточно для тренировок, чтобы освоить новые приемы и способы борьбы, а также извлечь важные уроки из предыдущих боев. И на все это нужно время.