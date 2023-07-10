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Осадки во многих регионах Украины, но не в Киеве: погода на 11 июля от Натальи Диденко

10 июля, 2023 понедельник
14:24
Общество

В течение вторника, 11 июля, в Украине ожидается дождь во многих регионах, но столица сможет насладиться солнечной погодой

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.

Неделя в Украине начинается свежей погодой. В течение дня завтра ожидается +20...+26°C.

Осадки будут в западной, восточной и центральной Украине

Дожди 11 июля предполагаются в западной части, Житомирской, Винницкой, восточных областях, Днепропетровщине, Полтавщине, вечером возможны осадки в Одесской и Запорожье.

В Закарпатье прогнозируют +24...+29 °C.

Облачность накроет регионы на юге и севере

Облачно с прояснениями. Ночью и днем без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16 °C, днем 20-25 °C; на юге страны ночью 15-20 °C, днем 24-29 °C

В столице солнечная погода

Киев завтра будет роскошествовать среди солнечного, с белыми облаками, неба, сухого свежего воздуха.

Ожидается в столице 11 июля +21...+24°C, ночью 13-15°C. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Неделя в целом в Украине будет нежаркой, разве что до +30 °C будет дотягивать в южной части.

Украинский гидрометеорологический центр пишет, что ночью 12 июля в юго-восточных областях и Карпатском регионе в течение суток 13 июля на западе и юго-западе страны местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков.

  • Ученые зафиксировали 7 июля рекордное суточное количество осадков в столице с 1978 года.
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