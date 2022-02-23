Осадки и +10 °C, - синоптик Наталка Диденко о погоде 24 февраля

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.



Ночью и утром 24 февраля небольшие осадки возможны в Запорожье, Крыму и южных районах Донетчины. Днем существенных осадков не будет.



Температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+7 °C, на Юге она достигнет +5...+10 °C. Ночью возможен небольшой мороз.



В Киеве 24 февраля синоптик не прогнозирует существенных осадков. Ночью будет 0...-2 °C, а днем вырастет до +4...+5 °C.



До конца недели погода не будет существенно меняться. Значительных осадков Наталья Диденко тоже не прогнозирует.





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