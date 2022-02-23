Осадки и +10 °C, - синоптик Наталка Диденко о погоде 24 февраля
В течение 24 февраля в Украине будут осадки, небольшие морозы и +10 °C
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Ночью и утром 24 февраля небольшие осадки возможны в Запорожье, Крыму и южных районах Донетчины. Днем существенных осадков не будет.
Температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+7 °C, на Юге она достигнет +5...+10 °C. Ночью возможен небольшой мороз.
В Киеве 24 февраля синоптик не прогнозирует существенных осадков. Ночью будет 0...-2 °C, а днем вырастет до +4...+5 °C.
До конца недели погода не будет существенно меняться. Значительных осадков Наталья Диденко тоже не прогнозирует.
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