Нужное количество голосов на комитете будет, - Осадчук о назначении Монастырского главой МВД

Об этом Осадчук сказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

"Могу подтвердить, что Верховная Рада получила представление премьер-министра о назначении Монастырского Дениса Анатольевича министром внутренних дел, оно расписано и уже получено комитетом по вопросам правоохранительной деятельности. В связи с этим назначено заседание комитета - завтра (16 июля, - ИФ ) в 9:30 в здании комитетов", - сказал Осадчук.

Парламентарий прогнозирует, что по результатам рассмотрения представления комитет может принять решение около 9:45 в пятницу. По словам Осадчука, ожидается, что "нужное количество голосов, чтобы поддержать представление, в комитете точно будет". Всего в состав правоохранительного комитета входят 25 депутатов, а, согласно регламенту ВР, для принятия решения нужно не менее 13 голосов.

Напомним, что в Верховную Раду внесли представление о кандидатуре Дениса Монастырского на пост главы МВД.