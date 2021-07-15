Нужное количество голосов на комитете будет, - Осадчук о назначении Монастырского главой МВД
Заместитель председателя комитета Андрей Осадчук (фракция "Голос") заявил, что заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, на котором планируют рассмотреть представление премьер-министра о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины, состоится 16 июля
Об этом Осадчук сказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина.
"Могу подтвердить, что Верховная Рада получила представление премьер-министра о назначении Монастырского Дениса Анатольевича министром внутренних дел, оно расписано и уже получено комитетом по вопросам правоохранительной деятельности. В связи с этим назначено заседание комитета - завтра (16 июля, - ИФ ) в 9:30 в здании комитетов", - сказал Осадчук.
Парламентарий прогнозирует, что по результатам рассмотрения представления комитет может принять решение около 9:45 в пятницу. По словам Осадчука, ожидается, что "нужное количество голосов, чтобы поддержать представление, в комитете точно будет". Всего в состав правоохранительного комитета входят 25 депутатов, а, согласно регламенту ВР, для принятия решения нужно не менее 13 голосов.
- Напомним, что в Верховную Раду внесли представление о кандидатуре Дениса Монастырского на пост главы МВД.
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