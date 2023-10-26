Ось Зла умело качает Арабский мир из более чем 400 млн человек. Россия — Иран — Китай вовсю разжигают еще одну великую войну, используя медиа, дипломатию и оружие.

Что случилось. Израильтяне говорят, что одна из ракет ХАМАС отклонилась от курса и попала в больницу в секторе Газа. Погибли сотни человек. Но доказательства никому не нужны. Виновным выставят именно Израиль.

Все знают, что хамасовцы выставляют детей впереди себя, подставляя их под пули. Все знают, что хамасовцы делают из детей шахидов. Все знают, что хамасовцы запускают ракеты из гражданских построек, чтобы ответ прилетал по гражданским. Это постоянная практика террористов.

И потому, конечно, ракета ХАМАС не случайно попала в больницу. Я почти уверен, что ХАМАС как прокси Ирана получил рекомендацию так действовать от Тегерана.

Израиль же слушать никто не будет. Весь Арабский мир будет винить израильтян, США и Запад в целом. Там повсюду – тоталитаризм. Никаких свободных медиа. Только подконтрольны диктаторам громкоговорители. Прямо сейчас голос террористов усиливают все страны Оси Зла – Россия, Китай, Иран и другие, обвиняя Израиль.

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Ось разжигает ненависть к Западу. Повышает ставки. Ибо им нужны войны, а время играет против них. Экономики стран Оси в тяжелом состоянии. И ситуация в мире благодаря их действиям все время обостряется, чтобы дать им шанс. Все больше фрагментирует мир. И все сильнее толкает на войну.

По замыслу Оси, войны - маленькие и большие - должны перезапустить игру и обнулить победы и поражения, как после Второй мировой. Но в этот раз плохие парни хотят перехватить руль таким образом, чтобы ограничить возможности Западной Цивилизации. И они делают все возможное, чтобы обрушить мироустройство.

Конечно, лучшее время для этого – президентские выборы в США. Момент наибольшего ослабления влияния американской наружной политики.

Между тем многие европейцы до сих пор живут так, будто не понимают, у какой пропасти мы все ходим. Многие рассчитывают, что все будет хорошо, войны не будет, тоталитарные монстры сами по себе проиграют.

Международное право основано на ценностях и идеях Запада. Мировое устройство построено на основе стран Запада. Не потому, что они – эти устои – всем нравятся. Потому что они лучше всего, что у нас есть. Однако Запад не является чем-то непобедимым. И в какой-то момент удача может улыбнуться варварам.

Что сделают с этим миром тоталитарные, взбалмошные диктаторы? Что сделают с этим миром аборигены на мопедах с автоматами Калашникова? Что сделают с этим миром коррупционеры и клептократы?

Не нужно особо гадать. Достаточно взглянуть на китайские концентрационные лагеря и диктатуру. Российская коррупция и разруха. Иранский терроризм и религиозный шовинизм. Такой новый мир, которым управляют людоеды, понравится разве что маньякам.

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Война за новый мир идет на многих уровнях: политическом, экономическом, культурном, физическом.

Украина – один из ключевых театров. Во всех смыслах. Победа или поражение будут означать еще один шаг — ближе или дальше от войны. Мы должны победить, чтобы дать шанс нам, как части Запада, выиграть глобальное соперничество.

Для этого нужно понять, что как раньше уже не будет. К примеру, все будут служить. И не только украинцы. Будет тяжело. И не только в Украине. Будет много смертей и крови. И не только в Украине.

А как раньше – больше не будет никогда. Ось Зла хочет все, что у вас есть. И отнимет, если Запад вместе с нами упадет. Смотрите вверх. Снимайте розовые очки. И каждый день делайте все от вас зависящее, чтобы наш мир не проиграл.

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Об авторе. Петр Шуклинов, журналист

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