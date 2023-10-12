ОРВИ, грипп и COVID-19: в Украине за неделю зафиксировали около 120 тыс. случаев респираторно-вирусных заболеваний

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Среди заболевших 3150 госпитализировали, из них 1776 - дети до 17 лет.

Отмечается, что такая заболеваемость находится в пределах украинского эпидемического порога. Кроме того, она на 13,4% меньше аналогичного периода прошлого эпидемического сезона.

Ежегодно в Украине регистрируют около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых приходится на грипп и ОРВИ,. в перечень безвозмездных вакцин. С начала октября в Украине доступны в аптеках две вакцины - корейского и французского производства. Они сертифицированы и прошли государственный контроль качества", - рассказали в МОЗ.

Также, по информации Центра общественного здоровья, в Украине за предыдущую неделю зарегистрировали 5186 случаев заболевания COVID-19. Среди людей старше 30 лет было 18 летальных исходов. .

В МОЗ напомнили, что для защиты против тяжелого течения COVID-19 существует курс трех прививок. Сейчас в Украине более 5 млн доз вакцин Janssen (производитель Johnson&Johnson) и Comirnaty (производитель Pfizer).

"Прививки остаются бесплатными для каждого украинца. Сделать их можно в пунктах прививки или в амбулатории через запись у своего семейного врача. Также в Украине доступна вакцина против COVID-19 для детей с 5-летнего возраста (производитель Pfizer - вакцина Comirnaty для детей, одна доза которой содержит втрое меньше активного вещества, чем вакцина для людей старше 12 лет)", - добавили в МОЗ.