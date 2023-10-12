ОРВИ, грипп и COVID-19: в Украине за неделю зафиксировали около 120 тыс. случаев респираторно-вирусных заболеваний
В Украине начался эпидемический сезон: за прошедшую неделю зарегистрировали 119 063 случая респираторно-вирусных сезонных заболеваний, а именно ОРВИ, COVID-19 и гриппа
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Среди заболевших 3150 госпитализировали, из них 1776 - дети до 17 лет.
Отмечается, что такая заболеваемость находится в пределах украинского эпидемического порога. Кроме того, она на 13,4% меньше аналогичного периода прошлого эпидемического сезона.
Ежегодно в Украине регистрируют около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых приходится на грипп и ОРВИ,. в перечень безвозмездных вакцин. С начала октября в Украине доступны в аптеках две вакцины - корейского и французского производства. Они сертифицированы и прошли государственный контроль качества", - рассказали в МОЗ.
Также, по информации Центра общественного здоровья, в Украине за предыдущую неделю зарегистрировали 5186 случаев заболевания COVID-19. Среди людей старше 30 лет было 18 летальных исходов. .
В МОЗ напомнили, что для защиты против тяжелого течения COVID-19 существует курс трех прививок. Сейчас в Украине более 5 млн доз вакцин Janssen (производитель Johnson&Johnson) и Comirnaty (производитель Pfizer).
"Прививки остаются бесплатными для каждого украинца. Сделать их можно в пунктах прививки или в амбулатории через запись у своего семейного врача. Также в Украине доступна вакцина против COVID-19 для детей с 5-летнего возраста (производитель Pfizer - вакцина Comirnaty для детей, одна доза которой содержит втрое меньше активного вещества, чем вакцина для людей старше 12 лет)", - добавили в МОЗ.
- Ранее министерство здравоохранения утвердило рекомендации по определению приоритетных групп для вакцинации против COVID-19 и получению бустерных доз в 2023-2024 годах.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.76Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное