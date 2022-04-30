"Оружия для Украины много не бывает, ведь решается будущее мира": Порошенко выступил на международном форуме Института Маккейна
Петр Порошенко выступил на "Форуме Седона 2022", который ежегодно проводит Институт Маккейна
Об этом сообщили на сайте Европейской Солидарности.
Пятый президент в своем выступлении поблагодарил за поддержку конгресса США и отметил важность исторического закона о ленд-лизе для Украины: "Оружия для Украины много не бывает, ведь будущее всего мира, а также мира, безопасности и стабильности решается сегодня именно в Украине".
Петр Порошенко призвал союзников помочь остановить Путина.
"Убежден, что не только силой оружия, но и единым фронтом адских санкций война, начатая Путиным, обречена на поражение российского агрессора. Говорили и о будущем Украины - остаюсь твердым сторонником членства в ЕС и НАТО, потому что там, где НАТО, - там мир и процветание, а где Россия - там всегда война и нищета",- сказал пятый президент.
"Форум Седона" – это собрание национальных и международных лидеров, которое проводится каждую весну в Аризоне. Российское вторжение в Украину в этом году стало центральной темой Форума.
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