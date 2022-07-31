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Оружие врага: российский стратегический ракетный комплекс "Тополь-М" как аргумент сдерживания и угрозы

Яровой Алексей
31 июля, 2022 воскресенье
20:10
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Одним из ракетных комплексов (РК) ракетных войск стратегического назначения (РВСН) вооруженных сил России является "Тополь-М". О его месте в РВСН и боевых возможностях – в нашем материале

Как отмечено в военной доктрине России, ядерное оружие остается фактором предотвращения ядерных и неядерных конфликтов. Но это официально. Как показала российско-украинская война, ядерное оружие России служит преимущественно для сдерживания НАТО от наказания РФ за агрессию, а также для устрашения стран - жертв такой агрессии.

Стратегические ядерные силы России

Основной вклад в российский потенциал сдерживания (и устрашения) вносят стратегические ядерные силы (СЯС), включающие наземные РВСН (ракетные войска стратегического назначения, - ред.), морские СЯС ВМФ и авиационные СЯС ПКС. СЯС также имеют силы обеспечения и взаимодействуют с системой предупреждения о ракетном нападении.

РВСН составляют основу СЯС. В РВСН входят 3 ракетные армии (РА), включающие 12 ракетных дивизий (РД), но только в 27-й РА (в ее 54-й и 60-й РД) есть РК "Тополь-М".

Всего в 27-ю Гвардейскую Витебскую РА (г. Владимир-21) входит 5 РД, управление и центр обеспечения.

В 54-й Гвардейской РД (Ивановская обл. г. Тейково-6) есть 4 ракетных полка (235-й и 321-й Рп, в каждом по 9 самоходных пусковых установок (СПУ) подвижного грунтового РК (ПГРК) "Тополь-М". Еще в 2 Рп имеют новый ПГРК "Ярс"). Также в дивизии есть управление, техническая ракетная база, передвижной запасной КП, группа регламента средств управления и связи, эксплуатационно-техническая комендатура, 5 отдельных батальонов (боевого обеспечения с узлом связи, охраны и разведки, автомобильный, МТО, медицинский), узел технического контроля, обучающая группа и станция почтовой связи.

В 60-й Таманской РД (Саратовская обл. Татищевский р-н, пос. Светлый) шесть Рп (31-й, 86-й, 104-й, 122-й, 165-й, 271-й), в каждом 10 шахтных ПУ (ШПУ) РК "Тополь-М". Также в дивизии есть управления и подразделения обеспечения, как в 54-й РД.

Итого в РВСН 78 ПУ РК "Тополь-М" (18 РГРК и 60 ШПУ). Ракеты из ШПУ намечено сохранить на дежурстве до 2030 г., а РГРК заменить на "Ярс".
Всего в РВСН 338 боевых РК (кроме 78 "Тополь-М", еще 18 "Тополь", 162 "Ярс", 30 "Ярс-М", 4 "Авангард", 46 "Воевода"). Отсюда РК "Тополь-М" составляют 23% ракет РВСН, что еще достаточно много.

РК "Тополь-М": история и характеристики

РК "Тополь-М" разработан в Московском институте теплотехники на базе ПГРК "Тополь" (и для его замены), выпускал ракеты Воткинский завод. Обозначение РК – РТ-2ПМ2, индекс ракеты ПГРК 15П155 (ракеты с ШПУ –15П165), код СНВ РС-12М2.

Испытания РК проводились на 1-м ГИКе "Плесецк", в 1994-2019 годах было осуществлено 18 пусков (в т.ч. 17 удачных). РК для ШПУ выпускался серийно с 1997 г., на вооружении с 2000 г. В 2011 г. МО РФ отказалось закупать РК "Тополь-М" в пользу развертывания более эффективного РК "Ярс", имеющего МБР с разделяющимися ГЧ индивидуального наведения.

Ракеты имеют минометный старт. Твердотопливный двигатель позволяет набирать скорость быстрее предыдущих типов ракет СССР того же класса. Это затрудняет их перехват средствами ПРО на активном участке полета.

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РК "Тополь-М" трехступенчатая, ее длина с головной частью (ГЧ) 22,55-22,7 м, (без ГЧ 17,5 м), диаметр 1,81 м, вес 46,5 -47,1 т (забрасываемый вес 1,2 т).

Дальность пуска МБР – 11-12 тыс. км, отделяющаяся ГЧ несет 1 термоядерный боезаряд в 1 Мт. Система наведения – автономная инерционная на базе БЦРК, вероятное круговое отклонение (ВКО) ГЧ 150-200 м. ГЧ позволяет поражать какие-либо малогабаритные высокопрочные стратегические цели (КП, узлы связи, хранилища боеприпасов).

Комплекс средств преодоления ПРО имеет пассивные и активные ложные цели, средства изменения показателей ГЧ. Последние состоят из радиопоглощающего покрытия, генераторов активных радиопомех, источников инфракрасного излучения с натриево-литиевой смесью, дипольных отражателей. Десятки вспомогательных двигателей коррекции, приборы и механизмы управления позволяют ракете совершать маневры на траектории, усложняя ее перехват на активном участке.
У КСП ПРО 15-20 малых атмосферных ложных целей с высотой применения 2-5 км и массой 5-7% от массы ГЧ. Ложные цели не отличаются от ГЧ во всех диапазонах электромагнитного излучения; это позволяет имитировать характеристики ГЧ по всем признакам на внеатмосферном, переходном и части атмосферного участка нисходящей траектории ГЧ. Также ГЧ и ложные цели устойчивы к ядерному взрыву и мощным лучам лазера.

Для сравнения: у старого РК "Тополь" дальность 10-11 тыс. км, нет КСП ПРО и ГЧ в 0,55 Мт.

СПУ ПГРК "Тополь-М" на шасси 8-осного тягача 16х16 МЗКТ-79221 (МАЗ-7922) имеет грузоподъемность 80 т. Ее вес без ракеты 40 т, скорость 45 км/ч, запас хода 500 км. РК уже перестали выпускать, а ПГРК "Тополь-М" почти заменен на ПГРК "Ярс". Вот и на 2022 г. по государственному оборонному заказу намечено получить до 18 МБР "Ярс".

Выводы:

1. Ракета РК "Тополь-М", в принципе, может уничтожить крупный город в Украине и заразить радиацией значительную территорию, но эти ракеты предназначены только для стратегического ядерного сдерживания США.

2. Система национальной ПРО США предназначена для перехвата одиночных МБР и защиты от их случайных или несанкционированных пусков, а также от несовершенных ракет КНДР и Ирана. МБР РК "Тополь-М", в принципе, могут быть ею перехвачены, но количество и доля сбитых ракет будут очень низкими. Наземный комплекс ПРО США GBMD для перехвата МБР на среднем участке траектории имеет всего 44 ШПУ противоракет GBI. К тому же КСП ПРО ракет "Тополь-М" очень усложняет перехват.

3. Что касается угроз Кремля применить ядерное оружие против Украины, то это лишь угрозы и вероятность такого ничтожно мала. Впрочем, после 24 февраля уже можно верить во что угодно. Но в любом случае это могут быть не МБР РК "Тополь-М" с ГЧ в 1 Мт, а БР ОТРК "Искандер-М" с БЧ в 50 кТ. Впрочем, надеемся, что Путин на это не отважится, потому что после такого с Россией поступят, как с бешеной собакой.

Алексей Яровой, журналист Defense Express – специально для Espreso.tv

Россия
оружие
ядерное оружие
война с Россией
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2022, воскресенье
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