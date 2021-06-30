Оружие, украшения и монеты: контрабандисты пытались вывезти из Украины в ЕС артефакты времен Киевской Руси
СБУ предотвратила нелегальный вывоз из Украины партии культурных ценностей I тысячелетия до н. э. и времен Киевской Руси
Об этом передает пресс-служба СБУ.
"В Киевской области СБУ разоблачила организованную группу контрабандистов. Злоумышленники пытались переправить в страны ЕС почти 30 посылок с уникальными изделиями, датируемыми I тысячелетием до н.э. и периодом Киевской Руси ", - говорится в сообщении.
Установлено, что в состав группы входило несколько жителей региона. Дельцы выкупали у местных коллекционеров культурные ценности для их нелегального сбыта за границей. Своих иностранных клиентов они подыскивали через интернет, в том числе на специализированных сайтах.
Переправить контрабанду злоумышленники планировали через сервисы международной почтовой связи.
Во время следственных действий по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили партию подготовленных к нелегальному вывозу за границу предметов старины, в частности:
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изделия и украшения I тысячелетия до н.э. и периода Киевской Руси;
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холодное оружие, серебряные монеты и предметы быта I тысячелетия н.э.
Экспертиза подтвердила принадлежность изъятых предметов к культурным ценностям.
Сейчас одному из организаторов группы следователи органов безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
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