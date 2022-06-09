Оружие США уже меняет ситуацию на поле боя, - Виталий Ким

Сообщает Reuters.

Виталий Ким рассказал журналистам, что украинские силы достигли "некоторых успехов" в последние недели в контратаке в Херсонской области. Отвечая на вопрос, когда западное оружие начнет действовать на местах против российских войск, он сказал: "Это уже происходит... и у нас будет (больший) успех".

"Мы говорим об артиллерии. В нашем регионе это уже работает. В ближайшие месяцы, я думаю, у них есть какие-то возможности для нападения на Запорожье и Николаев. Но пока мы не видим перегруппировки, больших армий для нападения", - сказал Ким.

7 июня пресс-секретарь Белого дома сообщил, что власти США продолжат активно представлять военную помощь Киеву на фоне "незначительных успехов" России.

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