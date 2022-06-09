Оружие США уже меняет ситуацию на поле боя, - Виталий Ким
Артиллерийские системы, поставляемые из США, уже изменяют ситуацию на местах и "лишь вопрос времени", когда Вооруженные силы отвоюют территории на Юге Украины. Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Сообщает Reuters.
Виталий Ким рассказал журналистам, что украинские силы достигли "некоторых успехов" в последние недели в контратаке в Херсонской области. Отвечая на вопрос, когда западное оружие начнет действовать на местах против российских войск, он сказал: "Это уже происходит... и у нас будет (больший) успех".
"Мы говорим об артиллерии. В нашем регионе это уже работает. В ближайшие месяцы, я думаю, у них есть какие-то возможности для нападения на Запорожье и Николаев. Но пока мы не видим перегруппировки, больших армий для нападения", - сказал Ким.
- 7 июня пресс-секретарь Белого дома сообщил, что власти США продолжат активно представлять военную помощь Киеву на фоне "незначительных успехов" России.
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