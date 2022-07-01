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Оружие, санкции и механизм действий в случае агрессии. Ермак выступил на заседании по вопросам гарантий безопасности для Украины

1 июля, 2022 пятница
17:13
Украина На фото глава Офиса президента Андрей Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак выступил на первом заседании Группы по вопросам международных гарантий безопасности. Он сказал, что для Украины следует обеспечить право на самозащиту, включающую поставки современного оружия, и разработать механизм сдерживания новой агрессии

Об этом сообщили на сайте президента.

"Украина имеет крайне негативный опыт заверений в безопасности в рамках Будапештского меморандума. Мы категорически отказываемся его повторять. "Будапешта-2" не будет. Мы нуждаемся в эффективных гарантиях для сдерживания будущей агрессии со стороны России – военных, политических, дипломатических, институциональных, финансовых и т.д. Эти гарантии должны быть включены в юридически обязательные и должным образом ратифицированные международные соглашения с государствами-гарантами", – сказал Ермак.

По его словам, есть несколько направлений, где стоит наработать конкретные рекомендации. В первую очередь для Украины нужно реализовать право на самозащиту. Это будет включать в себя поставки современного сбоя и финансирование развития оборонного сектора.

"Этот блок гарантий будет включать, в частности, дальнейшее предоставление современных конвенционных вооружений и боевой техники без каких-либо ограничений и политически обусловленных препятствий", - сказал глава офиса президента.

Следующим блоком является разработка механизма действий для гарантов на случай агрессии против Украины.

"Необходимыми элементами этого блока мы считаем постоянный механизм оценки угроз и вызовов безопасности и взаимного информирования о них, а также механизмы срочных двух- или многосторонних консультаций", - пояснил Ермак.

Последним блоком гарантий, по его словам, должна быть санкционная политика, чтобы не допустить повторения агрессии. Введенные санкции должны действовать до тех пор, пока Россия не выполнит два условия.

"Во-первых, она должна предоставить надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины. Во-вторых, она должна обеспечить полную компенсацию ущерба, причиненного нашему государству и гражданам. Также должен быть предусмотрен действенный механизм внедрения превентивных санкций на будущее – при возникновении угрозы агрессии", - добавил он.

  • 17 февраля Владимир Зеленский заявил , что стране нужна система гарантий, в частности глобальный документ между влиятельными странами в мире, который бы закрепил гарантии безопасности для Украины.
  • 26 апреля Путин заявил , что Россия не может подписать гарантии безопасности Украине, пока не будут решены вопросы Крыма и Донбасса.
  • 17 июня президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании обсудили гарантии безопасности для Украины.
  • 29 июня представитель правительства ФРГ Кристине Гоффманн заявила , что вопрос предоставления Украине гарантий безопасности находится в стадии обсуждения, поэтому говорить о конкретике рано.

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война с Россией
Андрей Ермак
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