Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Контроль за оружием - это всегда хорошо. Военная помощь Украине координируется военными, дипломатическими ведомствами, структурами подконтрольными Украине и государственными органами стран, предоставляющих вооружение и военную технику. Были созданы логистические центры, в которых есть система учета военной техники и отслеживание ее в реальном времени", - объяснил Рябых.

Военный эксперт также добавил, что без контроля современных средств и организации передачи данных невозможно получать военную помощь.

"Большие объемы военно-технической помощи, получаемые Украиной, трудно логистически организовать. Украинские и западные военные утверждают, что оружие под контролем. США отслеживают ситуацию по распространению нелегального оружия и имеют инструменты, чтобы оружие всегда было под контролем", - подчеркнул Рябых.

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