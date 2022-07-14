Оружие, поставляемое партнерами в Украину, под контролем США, — эксперт Defense Express Рябых
Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых рассказал, что украинские и западные военные утверждают – оружие под контролем
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Контроль за оружием - это всегда хорошо. Военная помощь Украине координируется военными, дипломатическими ведомствами, структурами подконтрольными Украине и государственными органами стран, предоставляющих вооружение и военную технику. Были созданы логистические центры, в которых есть система учета военной техники и отслеживание ее в реальном времени", - объяснил Рябых.
Военный эксперт также добавил, что без контроля современных средств и организации передачи данных невозможно получать военную помощь.
"Большие объемы военно-технической помощи, получаемые Украиной, трудно логистически организовать. Украинские и западные военные утверждают, что оружие под контролем. США отслеживают ситуацию по распространению нелегального оружия и имеют инструменты, чтобы оружие всегда было под контролем", - подчеркнул Рябых.
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