Оружие, поддержка энергетики, медицины и сельхозпроизводителей: Ермак рассказал, на что уйдут $33 млрд от США
Большинство средств, которые выделят Украине в рамках помощи, предназначены для оснащения страны военной техникой
Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"20,4 миллиарда долларов США предназначены для оснащения Киева и европейских партнеров дополнительной артиллерией, бронетехникой, противотанковым и противовоздушным потенциалом", – рассказал Ермак.
Кроме того, предусмотрено ускорение кибервозможностей и передовых систем ПВО и помощи в разминировании наземных мин и самодельных взрывных устройств.
Также Ермак отметил, что остальная часть из 33 миллиардов (8,5 миллиарда долларов) поможет финансировать правительство Украины и поддерживать продовольственные, энергетические и медицинские услуги для украинского народа. Часть этих средств планируется выделить на противодействие российской дезинформации и пропагандистским нарративам.
"8,5 миллиарда долларов США также предназначены для поддержки малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса во время осеннего урожая и закупок природного газа", - добавил Ермак.
- Напомним, недавно Байден попросил у Конгресса США выделить $33 млрд в поддержку Украины.
- На минувшей неделе президент объявил, что США предоставит Украине дополнительно 800 миллионов долларов военной помощи. Следовательно, вместе с пакетом, объявленным на прошлой неделе, США выделили около 3,4 миллиарда долларов на помощь Украине с момента начала вторжения России 24 февраля.
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