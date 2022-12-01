"Оружие Победы": ко Дню ВСУ выпустят 200 тыс. листов с праздничными марками от Укрпочты
Ко Дню Вооруженных сил Украины в этом году Укрпочта выпустит лимитированную серию марок "Оружие Победы". Напечатают всего 200 тыс. листов с шестью марками
Об этом информирует в телеграмме гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский .
"Мы все с Вами ждем новое оружие, которое даст нам возможность защитить наше небо. И оно обязательно будет и у Украины и на наших марках. Но нельзя и забывать о том оружии, которое уже сегодня защищает нашу страну и жизнь ее защитников" .
Поэтому ко дню ВСУ, Укрпочта выпускает марку "Оружие Победы", а украинцы смогут поздравить и поблагодарить всех военнослужащих, стоящих на защите нашей страны", - пишет Смелянский.
Тираж листа – 200 тысяч экземпляров с шестью марками, на которых изобразили военное отечественное и зарубежное вооружение: "Ольха", "Нептун", "Стугна-П", "Байрактар ТВ2", FGM-149 "Джавелин", "M142 Хаймарс".
Этот выпуск сделали благотворительным – стоимость марочного листа – 90 грн, из которых 18 грн – взнос, который передадут на нужды Вооруженных сил Украины, написал гендиректор.
Укрпочта выпустит марку 6 декабря: "Где пока не скажем, и не все смогут туда попасть".
Предзаказ можно сделать уже сегодня. На сайте цена за почтовый набор "Оружие Победы" с дополнительным номиналом указана – 106 грн.
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