Об этом информирует в телеграмме гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский .

"Мы все с Вами ждем новое оружие, которое даст нам возможность защитить наше небо. И оно обязательно будет и у Украины и на наших марках. Но нельзя и забывать о том оружии, которое уже сегодня защищает нашу страну и жизнь ее защитников" .

Поэтому ко дню ВСУ, Укрпочта выпускает марку "Оружие Победы", а украинцы смогут поздравить и поблагодарить всех военнослужащих, стоящих на защите нашей страны", - пишет Смелянский.

Тираж листа – 200 тысяч экземпляров с шестью марками, на которых изобразили военное отечественное и зарубежное вооружение: "Ольха", "Нептун", "Стугна-П", "Байрактар ТВ2", FGM-149 "Джавелин", "M142 Хаймарс".

Этот выпуск сделали благотворительным – стоимость марочного листа – 90 грн, из которых 18 грн – взнос, который передадут на нужды Вооруженных сил Украины, написал гендиректор.

Укрпочта выпустит марку 6 декабря: "Где пока не скажем, и не все смогут туда попасть".

Предзаказ можно сделать уже сегодня. На сайте цена за почтовый набор "Оружие Победы" с дополнительным номиналом указана – 106 грн.

3 октября Укрпочта выпустила марки, посвященные ГСЧС Харьковщины.

Укрпочта 14 октября в честь Дня защитников и защитниц Украины выпустила новую серию марок "Вооруженные Силы Украины".

1 ноября Укрпочта запустила голосование за эскиз новой марки к Рождеству и Новому году, к выбору предлагают 5 вариантов. Голосование проходило в Facebook, Instagram и Telegram. Из пяти вариантов украинцы выбрали новогоднюю марку для Укрпочты - "Разъединенные войной".

Укрпочта анонсировала выпуск новой марки, посвященной взрыву на Крымском мосту и 4 ноября выпустила .

11 ноября Укрпочта объявила запуск первой марки, посвященной городу-герою Херсона. За три дня украинцы выкупили 40% от тиража марки, посвященной освобождению Херсона, так что остальные марки можно будет приобрести офлайн только в декабре.

В Укрпочте намекнули на возможный выпуск марки в честь енота, которого кафиры похитили из херсонского зоопарка.

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