"Оружие победы": Генштаб показал работу польских САУ KRAB, работающих на фронте
Украинские военные уничтожают оккупантов самой мощной на вооружении польской армии самоходной артиллерийской гаубицей KRAB
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.
Генштаб показал видео, на котором наши военные уничтожают врагов самой мощной, находящейся на вооружении польской армии, самоходной артиллерийской установкой KRAB.
В сообщении называют эту гаубицу "оружием победы" и отмечают, что время перехода гаубицы из походного в боевое положение составляет 30 секунд. Также Генштаб отмечает, что у этой установки есть 155-миллиметровая пушка, которая имеет усиленный ствол с клиновым замком. Экипаж боевой машины – 5 человек, вес – около 50 тонн.
"Эта система работает через спутник, специально разработали такую технологию. Мне по рации вообще могут ничего не говорить, я все вижу на мониторе. Мне приходят координаты, я вижу, сколько снарядов мне нужно. Мы наводимся - и работаем. Все можно делать автоматически, без голосовых команд", - рассказывает военнослужащий в видео.
- Ранее сообщалось о поступлении нового артиллерийского вооружения из Польши в Украину.
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