Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

Генштаб показал видео, на котором наши военные уничтожают врагов самой мощной, находящейся на вооружении польской армии, самоходной артиллерийской установкой KRAB.

В сообщении называют эту гаубицу "оружием победы" и отмечают, что время перехода гаубицы из походного в боевое положение составляет 30 секунд. Также Генштаб отмечает, что у этой установки есть 155-миллиметровая пушка, которая имеет усиленный ствол с клиновым замком. Экипаж боевой машины – 5 человек, вес – около 50 тонн.

"Эта система работает через спутник, специально разработали такую технологию. Мне по рации вообще могут ничего не говорить, я все вижу на мониторе. Мне приходят координаты, я вижу, сколько снарядов мне нужно. Мы наводимся - и работаем. Все можно делать автоматически, без голосовых команд", - рассказывает военнослужащий в видео.

Ранее сообщалось о поступлении нового артиллерийского вооружения из Польши в Украину.

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