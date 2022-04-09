Оружие, "план Маршалла", трибунал над РФ: Европарламентарии из группы United for Ukraine назвали 6 приоритетных шагов в поддержку Украины
Парламентарии из неформального объединения United for Ukraine во время визита в Киев подписали Декларацию единства для европейской Украины и определили шесть приоритетных направлений деятельности
Документ оказался в распоряжении "Европейской правды" .
Под ним стоят подписи экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса и главы Верховной Рады Руслана Стефанчука.
Парламентарии назвали шесть приоритетных направлений работы:
- обеспечить военную поддержку Украине на основе конкретных потребностей Вооруженных Сил;
- обеспечить гуманитарную помощь для украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны войны. Для этого предлагается, чтобы ЕС создал международный координационный механизм, через который такая помощь будет поступать от стран-членов и всего мира;
- санкционное давление на Россию, которое будет столь мощным, чтобы Кремль вынужден был прекратить войну, в том числе энергетическое эмбарго, чтобы не финансировать военную машину Путина. Депутаты отмечают, что отменять санкции можно будет только после того, как "последний оккупант заберется с украинской земли";
- "план Маршалла" для послевоенного восстановления Украины, включающий в себя масштабные взносы от ЕС, отдельных стран и репарации из РФ, которые можно обеспечить за счет конфискованных российских активов;
– интеграция Украины в ЕС. Депутаты призывают безотлагательно предоставить Украине статус страны-кандидата и как можно скорее перейти к первой стадии интеграции в единый рынок Евросоюза;
- интернациональный трибунал над РФ за совершенные военные и агрессивную войну.
Европейские депутаты подчеркнули, что война РФ против Украины является войной против всего демократического мира, а преступления российских военных в Буче свидетельствуют, что режим в Кремле фактически не отличается от нацистского и готов к геноциду украинцев.
"Мы обязуемся сделать все, что можем, чтобы поддержать оборону Украины, заставить Россию прекратить свои преступные действия и обеспечить скорейшее восстановление Украины после войны. Мы обязуемся обеспечить справедливость для Украины и ответственность виновным за их преступления. Мы обязуемся продвигать быстрое вступление Украины в Евросоюз. Украинцы воюют за свою мечту - быть вместе с другими европейцами в семье ЕС. И наша общая моральная обязанность - вместе бороться за то, чтобы эта мечта сбылась", - говорится в декларации.
"Мир в Европе возможно гарантировать только при условии, что ответственные за эту преступную агрессию и варварские военные преступления в Украине будут привлечены к ответственности, включая Владимира Путина и Александра Лукашенко. Это единственный способ обеспечить справедливость и поддержать стремление российского народа жить в демократической стране" , – убеждены парламентарии.
Неформальное объединение United for Ukraine ("Вместе ради Украины") учредили с целью координировать усилия по поддержке Украины в связи с российской вооруженной агрессией.
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