Оружие от США иногда прибывает в Украину меньше чем за сутки, - представитель посольства в Киеве
Военная помощь от США поступает в Украину в короткие сроки
Об этом заявил спикер посольства США в Украине Дэн Лангенкемп в эфире телемарафона, передает УП .
"Все оружие идет со складов США, которые уже готовы. Оно доезжает в Украину за часы даже иногда, меньше чем за день. То есть представьте, насколько это быстро. Например, как с гаубицами: мы объявили о них, они приехали, и почти все уже используются", – сказал он.
Читайте также: 36 радаров и 18 гаубиц. США предоставили Украине очередной пакет помощи на сумму $100 млн
Лангкемп отметил, что США "еще никогда в истории не перебрасывали оборудование так быстро и в таких масштабах в другую страну".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.61
- Актуальное
- Важное