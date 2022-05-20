Оружие от США иногда прибывает в Украину меньше чем за сутки, - представитель посольства в Киеве

Об этом заявил спикер посольства США в Украине Дэн Лангенкемп в эфире телемарафона, передает УП .

"Все оружие идет со складов США, которые уже готовы. Оно доезжает в Украину за часы даже иногда, меньше чем за день. То есть представьте, насколько это быстро. Например, как с гаубицами: мы объявили о них, они приехали, и почти все уже используются", – сказал он.

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Лангкемп отметил, что США "еще никогда в истории не перебрасывали оборудование так быстро и в таких масштабах в другую страну".