Оружие, оборудование и обучение: США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине
Соединенные Штаты передали нашей стране почти 100% военной помощи, о которой просила украинская сторона, и намерены в ближайшее время доставить новый пакет поддержки
Об этом заявил во время онлайн-брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.
"Совсем скоро вы увидите новые поставки с нашей стороны", - заверил представитель администрации США.
Он отметил, что Украине может потребоваться не только дополнительное оружие и оборудование, но ресурсы для подготовки боевых подразделений.
Кроме того, представитель Белого дома отметил, что администрация Байдена продолжает рассчитывать на поддержку Конгресса о выделении Украине новых масштабных пакетов помощи.
- Напомним, на прошлой неделе командующий силами США в Европе генерал Кристофер Каволи заявил , что ВСУ получили 98% содержания пакетов военной помощи со стороны Запада.
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