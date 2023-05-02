Об этом заявил во время онлайн-брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Совсем скоро вы увидите новые поставки с нашей стороны", - заверил представитель администрации США.

Он отметил, что Украине может потребоваться не только дополнительное оружие и оборудование, но ресурсы для подготовки боевых подразделений.

Кроме того, представитель Белого дома отметил, что администрация Байдена продолжает рассчитывать на поддержку Конгресса о выделении Украине новых масштабных пакетов помощи.