Оружие нужно регулярно, больше и быстрее. Дмитрий Кулеба пообщался с Энтони Блинкеном
Министр иностранных дел Украины провел телефонный разговор с государственным секретарем США
Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины написал в Twitter.
"Я выразил благодарность за уже оказанную США военную помощь Украине и отметил срочную потребность в более регулярной поставке большего количества тяжелого вооружения", — заявил Кулеба.
Также министр добавил, что во время разговора они с Блинкеном скоординировали шаги по усилению санкционного давления на Россию.
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