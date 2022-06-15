Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины написал в Twitter.

"Я выразил благодарность за уже оказанную США военную помощь Украине и отметил срочную потребность в более регулярной поставке большего количества тяжелого вооружения", — заявил Кулеба.

Также министр добавил, что во время разговора они с Блинкеном скоординировали шаги по усилению санкционного давления на Россию.

15 июня Зеленский поговорил с Джонсоном о войне и продовольственной безопасности.

Пентагон назвал перечень вооружения, которое предоставит Украине, согласно новому пакету помощи.