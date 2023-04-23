"Оружие – лучший посредник": Данилов призвал прекратить усаживать Украину за стол переговоров
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал прекратить постоянно усаживать Украину за стол переговоров, а лучше дать достаточно оружия
Об этом он в воскресенье, 23 апреля, написал в Facebook.
По его словам, "когда цель российского агрессора остается неизменной — уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования — это не что иное, как пророссийское миротворчество".
"Не надо нас постоянно усаживать за стол переговоров, лучше дайте нам достаточно оружия. Оружие – лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения", - подчеркнул Данилов.
- 18 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Вооруженные Силы Украины начнут контрнаступление только тогда, когда будут полностью готовы к этому и получат все, что обещали партнеры.
- 22 апреля представитель Государственного департамента США Ведант Пател заявил , что переговоры по установлению мира в Украине должны проходить на условиях, выдвигаемых украинской стороной.
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