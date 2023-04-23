Об этом он в воскресенье, 23 апреля, написал в Facebook.

По его словам, "когда цель российского агрессора остается неизменной — уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования — это не что иное, как пророссийское миротворчество".

"Не надо нас постоянно усаживать за стол переговоров, лучше дайте нам достаточно оружия. Оружие – лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения", - подчеркнул Данилов.