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"Оружие – лучший посредник": Данилов призвал прекратить усаживать Украину за стол переговоров

23 апреля, 2023 воскресенье
11:22
Война с Россией Алексей Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал прекратить постоянно усаживать Украину за стол переговоров, а лучше дать достаточно оружия

Об этом он в воскресенье, 23 апреля, написал в Facebook.

По его словам, "когда цель российского агрессора остается неизменной — уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования — это не что иное, как пророссийское миротворчество".

"Не надо нас постоянно усаживать за стол переговоров, лучше дайте нам достаточно оружия. Оружие – лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения", - подчеркнул Данилов.

  • 18 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Вооруженные Силы Украины начнут контрнаступление только тогда, когда будут полностью готовы к этому и получат все, что обещали партнеры.
  • 22 апреля представитель Государственного департамента США Ведант Пател заявил , что переговоры по установлению мира в Украине должны проходить на условиях, выдвигаемых украинской стороной.
Украина
Россия
Алексей Данилов
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