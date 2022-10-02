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Оружие из Западной Азии в руках армии РФ: беспилотники Mohajer и Shahed в войне в Украине

Алексей Левков
2 октября, 2022 воскресенье
19:00
Статьи

В сентябре 2022 года российская армия начала активно использовать против Украины свое новое оружие – беспилотные летательные аппараты, полученные РФ от Ирана. Рассказываем, что это за БпЛА и насколько успешно их использует враг

Какие иранские беспилотники есть у российской армии

Пока известно, что Иран поставил РФ беспилотники двух типов: это разведывательно-ударный беспилотник Mohajer-6 и дрон-камикадзе Shahed (в версиях Shahed-131 и Shahed-136).

Беспилотник Mohajer-6 предназначен для разведки и нанесения ударов по целям с воздуха. Со взлетной массой в 600 кг этот БпЛА способен переносить до 4 единиц оружия (может нести полезную нагрузку до 100 кг). В активе Mohajer-6 – бомбы Qaem (ориентировочная дальность – заявлена до 20 км, но на практике вероятно не более 8 км), а также противотанковые ракеты Almas (дальность – 8 км).

Иранский разведывательно-ударный БпЛА Mohajer

Другие тактико-технические характеристики этого БпЛА следующие: размах крыла – 10 м, длина – 5,7 метра. Максимальная скорость – 200 км/ч, высота полета – до 6 км. Может находиться в воздухе до 12 часов и преодолевать расстояние до 200 км, однако следует отметить, что радиус действия может быть увеличен благодаря дополнительным станциям. Используется со взлетно-посадочных полос.

Беспилотник типа Shahed – дрон-камикадзе, предназначенный для непосредственного поражения целей. Россия использует против Украины два таких БПЛА – Shahed-136 и Shahed-131.

Сразу заметим, что Shahed-131 фактически является меньшей копией дрона-камикадзе Shahed-136. Так, если Shahed-136 весит в 200 кг и боевую часть – до 40 кг, то у Shahed-131 эти характеристики значительно меньше: 135 кг и 10-15 кг соответственно.

Иранский дрон-камикадзе Shahed-136

Относительно других характеристик, разработчик заявляет, что максимальная дальность полета этого БПЛА – 2500 км, что, вероятно, является серьезным преувеличением. Можно предположить, что этот показатель на самом деле составляет ориентировочно сотни километров, а не тысячи (не менее 200 км, поскольку оккупанты запускают эти дроны-камикадзе по югу Украины с территории Крыма). Заявленная скорость – около 180 км/ч. Также известно, что Shahed может лететь на высоте от 60 до 4000 м. Для запуска Shahed используется наземная платформа.

Mohajer-6 и Shahed в войне в Украине

Информации о применении беспилотников Mohajer-6 российской армией в открытых источниках не так уж много – по меньшей мере, пока неизвестно, использует ли РФ эти беспилотники как ударные или чисто как разведывательные и вообще как активно "поднимает в небо" эти БпЛА.

В то же время, РФ уже потеряла по меньшей мере один такой беспилотник – 23 сентября Командование ВС ВСУ сообщило, что украинские зенитчики сбили иранский БпЛА Mohajer-6.

В общем если учитывать, что дальность оружия Mohajer-6 не превышает 8 км, то он должен стать довольно легкой целью для нашей противовоздушной обороны, в том числе и для расчетов ПЗРК, поэтому при противодействии этому беспилотнику не надо придумывать ничего нового.

В то же время с Shahed ситуация несколько иная – враг активно использует эти БпЛА как непосредственно для уничтожения вооружения и военной техники, так и для ударов по объектам инфраструктуры. В частности, 23 сентября дроны-камикадзе Shahed впервые ударили по Одессе – всего для атаки враг использовал три БпЛА, один из которых был сбит, еще два – поразили административное здание в припортовой зоне. Всего в тот день противовоздушная оборона ВСУ сбила сразу шесть иранских дронов-камикадзе Shahed.

Что касается того, как эффективно противостоять этим дронам, то здесь есть два момента, на которые стоит обратить внимание. С одной стороны, эти дроны очень громкие – звук во время полета напоминает работу двигателя от мопеда и эти дроны-камикадзе легко слышимы издалека. С другой – они могут летать очень низко, что значительно усложняет работу расчетам противовоздушной обороны.

В то же время, как отметила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк во время брифинга в Military Media Center, по состоянию на 28 сентября в зоне ответственности ОК "Юг" были сбиты 22 дрона-камикадзе Shahed, тогда как в цели попал только 1, но даже из этой десятки не все удары были результативными.

Кроме того, подразделениями ПВО ВСУ 30 сентября была эффективно отражена атака дронов-камикадзе Shahed-136 – из семи БпЛА сбиты пять.

В настоящее время Вооруженные Силы Украины совместно с партнерами отрабатывают варианты эффективного противодействия этой угрозе – по ориентировочным оценкам, Иран мог передать РФ от нескольких сотен до тысячи дронов-камикадзе Shahed.

Украина
оружие
Иран
военные силы Украины
война с Россией
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