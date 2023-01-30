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Оружие из Ирана и КНДР и 200 тыс. мобилизованных: Столтенберг привел доказательства подготовки Путина к новому наступлению

30 января, 2023 понедельник
15:39
Мир

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается завершать войну против Украины

Об этом Столтенберг заявил во время визита в Южную Корею, сообщает официальный сайт НАТО.

"Сегодня никто не может сказать, когда закончится война. Но мы знаем, что это захватническая война, это действительно война, которую развязал президент Путина. Он решил ворваться в другую страну, суверенное демократическое государство в Европе. И президент Путин может завершить войну сегодня. Но проблема состоит в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент Путин и правители в Москве готовятся к миру", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что наблюдается обратное и россияне готовятся к продолжению войны.

Они мобилизуют более 200 тыс. солдат, а потенциально даже больше. Они активно покупают новое оружие, больше боеприпасов, наращивают собственное производство, но также покупают больше оружия в других авторитарных государствах, таких как Иран и Северная Корея. И главное, мы не видели никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель этого вторжения, то есть контролировать соседа, контролировать Украину", - подытожил Столтенберг.

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КНДР
Владимир Путин
Южная Корея
Иран
мобилизация
война с Россией
Йенс Столтенберг
НАТО
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