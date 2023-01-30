Об этом Столтенберг заявил во время визита в Южную Корею, сообщает официальный сайт НАТО.

"Сегодня никто не может сказать, когда закончится война. Но мы знаем, что это захватническая война, это действительно война, которую развязал президент Путина. Он решил ворваться в другую страну, суверенное демократическое государство в Европе. И президент Путин может завершить войну сегодня. Но проблема состоит в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент Путин и правители в Москве готовятся к миру", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что наблюдается обратное и россияне готовятся к продолжению войны.

Они мобилизуют более 200 тыс. солдат, а потенциально даже больше. Они активно покупают новое оружие, больше боеприпасов, наращивают собственное производство, но также покупают больше оружия в других авторитарных государствах, таких как Иран и Северная Корея. И главное, мы не видели никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель этого вторжения, то есть контролировать соседа, контролировать Украину", - подытожил Столтенберг.

30 января Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины и сослался на опыт других стран, изменивших свою политику отказа от поставок оружия.

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