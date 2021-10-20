Оружие и военная техника: какие отечественные компании в ТОПе по выручке и долей экспорта в 2020 году?

Специалисты YouControl с помощью модуля "Анализ рынков" исследовали деятельность предприятий и узнали, государственные и частные компании заняли лидирующие позиции по выручке и долей экспорта в 2020 году.

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Лицо украинской оборонки



В ТОП 10 компаний отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по выручке в 2020 году входят девять компаний именно государственной формы собственности. Безоговорочным лидером отрасли и пока негосударственным предприятием является ОАО "Мотор Сич" с выручкой в 11,4 млрд грн. (КМУ предусмотрено суды для защиты интересов государства по вопросам, связанным с приватизацией предприятия). На втором месте ГП "Антонов" - 7,5млн грн. На третьей позиции ГП "ГККБ" Луч "- 3,8 млн. Пятерку лидеров замыкают ГП" ЗМКБ "Прогресс" имени академика Ивченко с выручкой в 2,1 млрд грн и ГП "ХКБМ имени Морозова" - 1,4 млрд грн .

Топ 10 крупнейших компаний ОПК по выручке в 2020 году



ОПК без государственного менеджмента

Под давлением внешней военной агрессии украинский рынок вооружения и военной техники трансформируется. Частные компании активно увеличивают свою долю на рынке.

Безоговорочным лидером по выручке в 2020 году среди частных компаний ОПК является АО "Мотор Сич" - 11,4 млрд грн. Вслед за ним - ОАО "Завод Кузница на Рыбацком" с почти миллиардной выручкой. Ранее предприятие принадлежало пятом президенту Украины Петру Порошенко. Однако, на сегодняшний день входит в финансово-промышленную группу Сергея Тигипко "ТАС". На третьем месте ОАО "Фед", 873 млн грн. Пятерку лидеров замыкают ОАО "Научно-производственное объединение "Практика", с выручкой в 534 млн грн ООО "Укроп" - 355 млн грн.

Топ 10 крупнейших частных компаний по выручке в 2020 году



ТОП экспортеров украинского ОПК

Экспортером №1 в 2020 году стало ПАО "Мотор Сич" - 3,1-3,7 млрд грн. Безоговорочное лидерство обусловлено специализацией компании - производство воздушных и космических аппаратов. Таким образом рядом с изготовлением двигателей для военной авиации, предприятие задействовано также в ключевых мировых космических программах. Основными рынками сбыта являются Китай, - до 65% экспорта и Объединенные Арабские Эмираты - до 10%. До 95% проданных товаров относятся к категории двигатели турбореактивные, турбовинтовые и другие газовые турбины.

На втором месте частная компания ПАО "Фед" с годовым экспортом в 106-158 млн грн. География экспорта на более чем 90% сосредоточено на Китае. Остальные 10% делят между собой Франция, ОАЭ, Корея и Чехия. Более 90% экспорта компании приходится на двигатели и силовые установки. Тройку лидеров замыкает ООО "Судостроительный завод "Океан" - 100-150 млн грн экспортной выручки. Она происходит от всего лишь двух стран - Нидерландов (60%) и Панамы (40%). Все международные контракты компании предусматривают продажу судов, паромов, барж и других плавучих средств.

На четвертом и пятом месте ГП "ЗМКБ" Прогресс "имени академика Ивченко - 87-92 млн грн и ГП "ХКБМ имени Морозова" - 72-83 млн грн. Первый до 95% экспортной выручки получает от контрактов с Турцией на поставку двигателей турбореактивных, турбовинтовых и других газовых турбин. Второй - от Кореи (60%), Италии (25%), Германии (10%) и США (5%). Основными экспортными позициями ГП "ХКБМ имени Морозова" являются изделия из титана (60 %), двигателей и силовых установок (25%) и приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления (10%).

Топ 10 крупнейших экспортеров продукции ОПК в 2020 году

Для самостоятельного анализа рынка с подробным перечнем компаний по основному КВЭД, региону расположения, дате регистрации, выручкой, долей экспорта и т.д. можно воспользоваться инструментом YouControl "Анализ рынков". Он поможет выделить конкретные предприятия по каждому из исследуемых сегментов ОПК по выбранным критериям.



