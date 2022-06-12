Об этом он заявил изданию Spiegel , передает Укринформ .

"Мы надеемся, что во время своего визита в Киев канцлер наконец-то сдержит обещания по поставкам оружия и вступлению Украины в ЕС", – сказал Мельник.

По словам посла, Украина ожидает поставки тяжелого вооружения, такого, как самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

Мельник надеется, что Шольц назовет конкретные сроки поставок, ведь обещания были даны несколько месяцев назад.

Посол надеется на прогресс в вопросе о перспективе членства Украины в ЕС.

"Если канцлер Германии вместе с главами правительств из Парижа и Рима пошлет сигнал, что Украина может стать страной-кандидатом, это будет больше просто мощного символа", - сказал Мельник.