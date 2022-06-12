Оружие и путь в ЕС: посол Мельник рассказал об ожиданиях от поездки Шольца в Киев
Посол Украины в Германии Андрей Мельник ожидает от визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев исполнения обещаний по поставкам оружия и перспектив вступления в ЕС
Об этом он заявил изданию Spiegel , передает Укринформ .
"Мы надеемся, что во время своего визита в Киев канцлер наконец-то сдержит обещания по поставкам оружия и вступлению Украины в ЕС", – сказал Мельник.
По словам посла, Украина ожидает поставки тяжелого вооружения, такого, как самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.
Мельник надеется, что Шольц назовет конкретные сроки поставок, ведь обещания были даны несколько месяцев назад.
Посол надеется на прогресс в вопросе о перспективе членства Украины в ЕС.
"Если канцлер Германии вместе с главами правительств из Парижа и Рима пошлет сигнал, что Украина может стать страной-кандидатом, это будет больше просто мощного символа", - сказал Мельник.
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