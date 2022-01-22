Оружие и боеприпасы для Украины. Кто помогает, а кто блокирует

Об этом говорится в материале Радио Свобода за 22 января 2022 года, передает Еспресо.TV.



Украине предоставили оружие:



США – 77 комплексов Javelin, 540 ракет, стрелковое оружие,

Великобритания – 2 000 противотанковых гранатометов,

Литва - 150 тонн патронов,

Эстония – 2 400 пистолетов "Макарова" и партию патронов к ним калибра 9х18 мм.



В начале 2022 года еще несколько западных стран заявили, что готовы начать помощь Украине оружием.



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Предоставить оружие Украине обещают:



Латвия

Чехия,

Канада.



Также Украине продают оружие:



Турция – беспилотники Bayraktar,



Литва, Чехия, Польшей - есть соглашения о снайперском оружии, САУ и т.д.



США – продавали гранатометы PSRL-1 и снайперские винтовки Barrett.



Блокирует поставки оружия в Германию.





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