Оружие и боеприпасы для Украины. Кто помогает, а кто блокирует
С начала российского вторжения в Украину целый ряд стран Европы и Северной Америки помог и продолжает помогать украинскому войску с летальным оружием и патронами
Об этом говорится в материале Радио Свобода за 22 января 2022 года, передает Еспресо.TV.
Украине предоставили оружие:
США – 77 комплексов Javelin, 540 ракет, стрелковое оружие,
Великобритания – 2 000 противотанковых гранатометов,
Литва - 150 тонн патронов,
Эстония – 2 400 пистолетов "Макарова" и партию патронов к ним калибра 9х18 мм.
В начале 2022 года еще несколько западных стран заявили, что готовы начать помощь Украине оружием.
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Предоставить оружие Украине обещают:
Латвия
Чехия,
Канада.
Также Украине продают оружие:
Турция – беспилотники Bayraktar,
Литва, Чехия, Польшей - есть соглашения о снайперском оружии, САУ и т.д.
США – продавали гранатометы PSRL-1 и снайперские винтовки Barrett.
Блокирует поставки оружия в Германию.
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