Оружие и боеприпасы: Чехия подтвердила готовность поставлять Украине военное оборудование
Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила о том, что правительство страны готово поставлять Украине военное оборудование на фоне накопления российских войск на украинской границе
Об этом сообщает Euractiv.
"Чешская Республика исторически, политически и в плане союзов находится на стороне Украины. Если Украина нуждается в помощи, мы сделаем все возможное, чтобы помочь", - сказала Чернохова.
Министр отметила, что поставки оружия или боеприпасов в Украину должны быть согласованы с другими странами, включая Вышеградскую четверку, Германию, Австрию и страны Балтии.
Hospodářské noviny пишет, что Чернохова обсуждает с главнокомандующим армии Чехии Алешем Опатой возможные потребности Украины. Также ожидается, что в ближайшее время Прагу посетит главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- Напомним, 20 января США разрешили балтийским государствам передать американское оружие Украине.
- Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит переговоры с Германией о поставках вооружения .
- Глава оборонного комитета Бундестага выступила за предоставление Украине вооружения.
- Великобритания будет поставлять Украине легкие противотанковые системы для защиты от российской агрессии.
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