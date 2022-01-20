Оружие и боеприпасы: Чехия подтвердила готовность поставлять Украине военное оборудование

Об этом сообщает Euractiv.



"Чешская Республика исторически, политически и в плане союзов находится на стороне Украины. Если Украина нуждается в помощи, мы сделаем все возможное, чтобы помочь", - сказала Чернохова.



Министр отметила, что поставки оружия или боеприпасов в Украину должны быть согласованы с другими странами, включая Вышеградскую четверку, Германию, Австрию и страны Балтии.



Hospodářské noviny пишет, что Чернохова обсуждает с главнокомандующим армии Чехии Алешем Опатой возможные потребности Украины. Также ожидается, что в ближайшее время Прагу посетит главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Напомним, 20 января США разрешили балтийским государствам передать американское оружие Украине.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит переговоры с Германией о поставках вооружения .

Глава оборонного комитета Бундестага выступила за предоставление Украине вооружения.

Великобритания будет поставлять Украине легкие противотанковые системы для защиты от российской агрессии.