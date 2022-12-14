Оружие, георгиевские ленты, русские флаги и методики. СБУ провела обыски у представителей запрещенных политических партий
В ходе обысков у представителей запрещенных Коммунистической партии и политической партии "Русь единая" правоохранители обнаружили оружие, георгиевские ленты и российские флаги
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Служба безопасности провела обыски в офисах и помещениях представителей запрещенных Коммунистической партии и политической партии "Русь единая" в рамках контрдиверсионных мер в Киеве, Днепре и Кривом Роге", - пишет пресс-служба.
Правоохранители обнаружили оружие, георгиевские ленты, флаги страны-спонсора терроризма, а также склады с враждебной литературой, агитационными открытками с символикой СССР и методики пропагандистов. В этих материалах захватчики призывают поддерживать армию РФ по захвату Украины.
"По оперативной информации, функционеры КПУ планировали использовать весь "арсенал" пропагандистских средств для проведения агитационно-массовых мероприятий в поддержку врага в случае захвата Киева и Днепропетровщины", - разъясняют в СБУ.
Изъятые материалы были направлены на экспертизу для привлечения к ответственности злоумышленников.
В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств лиц.
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