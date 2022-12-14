Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Служба безопасности провела обыски в офисах и помещениях представителей запрещенных Коммунистической партии и политической партии "Русь единая" в рамках контрдиверсионных мер в Киеве, Днепре и Кривом Роге", - пишет пресс-служба.

Правоохранители обнаружили оружие, георгиевские ленты, флаги страны-спонсора терроризма, а также склады с враждебной литературой, агитационными открытками с символикой СССР и методики пропагандистов. В этих материалах захватчики призывают поддерживать армию РФ по захвату Украины.

"По оперативной информации, функционеры КПУ планировали использовать весь "арсенал" пропагандистских средств для проведения агитационно-массовых мероприятий в поддержку врага в случае захвата Киева и Днепропетровщины", - разъясняют в СБУ.

Изъятые материалы были направлены на экспертизу для привлечения к ответственности злоумышленников.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств лиц.

В сентябре 2022 года суд запретил деятельность партии ОПЗЖ в Украине: Кассационный администр в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

22 октября в Украине полностью запретили деятельность 12 пророссийских партий.

30 ноября народная депутат от фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юлия Левочкина решила сложить полномочия "в связи с семейными обстоятельствами".

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