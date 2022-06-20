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Оружие для Украины, финансовая поддержка, будущее восстановление: Зеленский выступил с речью на Форуме глобальной политики

20 июня, 2022 понедельник
19:55
война с Россией

Во время своей речи на открытии Форума глобальной политики Института международных политических исследований Владимир Зеленский говорил о необходимых шагах, которые обеспечат победу Украины в войне

Об этом шла речь в речи президента Украины на открытии Форума глобальной политики Института международных политических исследований.

"Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы остановить оккупантов, защитить людей. Но чтобы сделать это скорее, нам нужна поддержка, современное оружие. Такое оружие, которое имеет больший потенциал, чем у российской армии", - сказал президент.

Зеленский также упомянул вопросы экономики и финансирования.

"Пока идет война, пока российские ракеты бьют по нашим городам, нормальная экономическая жизнь просто невозможна. Представьте себе, что это такое, если бы экономика половины Италии была полностью заблокирована. Причем ее промышленная часть и все ваши порты", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что до половины всей украинской экономической системы пока не работает.

"Когда мы говорим, что Украине нужно около $5 млрд долларов ежемесячно, чтобы покрыть дефицит бюджета, это не просто цифра, это не о деньгах. Это о том, скольким миллионам украинцев все-таки будет за что жить в Украине", - добавил президент. .

Кроме того, Зеленский подчеркнул необходимость не просто восстановить нормальные условия для проживания на месте разрушений после российских обстрелов, но и построить еще более современную жизнь, чтобы нанести и таким образом удар по агрессору.

"Наша цель в том, чтобы этот миграционный кризис в Европе, вызванный российской войной, стал последним таким кризисом. Чтобы любому другому агрессору даже не пришло в голову, что с помощью войны удастся разрушить жизнь любой европейской страны", - добавил президент Украины.

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Новости
Украина
Владимир Зеленский
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