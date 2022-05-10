В речи перед Национальным советом Словакии Владимир Зеленский поблагодарил за уже оказанную оборонную поддержку и призвал к продолжению работы в этом направлении.

"Я могу сказать от имени всего нашего народа, что украинцы всегда будут помнить, как Словакия предоставила нашему государству в решающее время то, что действительно помогло нам. И есть потенциал, чтобы продолжить это сотрудничество. В частности, в вопросе об авиации – о самолетах, о вертолете", – сказал Зеленский.

Также он отметил важность продления и ужесточения санкций против России и, несмотря на все сложности, независимость от нее в энергетическом плане для Европы.

"Мы первыми увидели, как Россия нарушает сделки, когда они просто перестают ей нравиться. Увидели, как Россия превращает коммерческие связи в цепь, чтобы держать государство рядом с собой, – говорит Президент. – А газ Россия пытается использовать сейчас, чтобы держать в повиновении весь Европейский континент".

Третьим аспектом Зеленский назвал членство Украины в Европейском Союзе и максимальную консолидацию стран Европы:

"Большее объединение в Европе возможно только в одном случае – если Украина прямо сейчас, в условиях войны, получит реальную возможность ускоренно двигаться в Европейский Союз. Вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза уже в июне этого года – это вопрос защиты всего европейского проекта".

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила , что Германия поддерживает членство Украины в Евросоюзе в перспективе.