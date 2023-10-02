Оружие для Украины: Дания выделит 13,4 млн евро на совместную европейскую закупку артиллерийских снарядов
Правительство Дании выделило 100 млн датских крон (13,4 млн евро) на общую европейскую закупку 155-мм артиллерийских снарядов для Украины, поставки которых ожидаются в 2024 году в рамках работы Европейского оборонного агентства
Об этом сообщает Минобороны Дании.
"Украинцы до сих пор находятся в ситуации острой нехватки артиллерийских боеприпасов. Мы должны что-то сделать и этим вкладом Дания, в сотрудничестве с рядом других стран ЕС, берет ответственность за поставку Украине 155-мм боеприпасов для артиллерии. Дания будет способствовать увеличению совместных закупок боеприпасов и остается готовой к долгосрочной перспективе", – заявил министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.
Закупки производятся в рамках деятельности Европейского оборонного агентства (EDA). Проект рассчитан на 8 лет. В рамках проекта будут осуществляться совместные закупки. При этом государства-члены агентства имеют индивидуальные позиции по желанию внести вклад.
"Очень важно, чтобы помощь Украине базировалась на широком сотрудничестве между странами-союзниками – в том числе через совместные закупки. После отмены оборонной оговорки ЕС в прошлом году Дания получила возможность в полной мере участвовать в европейском оборонном сотрудничестве, в частности в EDA. Это способствует как помощи". Украине, да и укреплению датской и европейской безопасности в долгосрочной перспективе", - сказал Поульсен.
EDA ожидает, что боеприпасы будут переданы Украине в 2024 году.
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