Оружие для Украины: Дания выделит 13,4 млн евро на совместную европейскую закупку артиллерийских снарядов

Об этом сообщает Минобороны Дании.

"Украинцы до сих пор находятся в ситуации острой нехватки артиллерийских боеприпасов. Мы должны что-то сделать и этим вкладом Дания, в сотрудничестве с рядом других стран ЕС, берет ответственность за поставку Украине 155-мм боеприпасов для артиллерии. Дания будет способствовать увеличению совместных закупок боеприпасов и остается готовой к долгосрочной перспективе", – заявил министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Закупки производятся в рамках деятельности Европейского оборонного агентства (EDA). Проект рассчитан на 8 лет. В рамках проекта будут осуществляться совместные закупки. При этом государства-члены агентства имеют индивидуальные позиции по желанию внести вклад.

"Очень важно, чтобы помощь Украине базировалась на широком сотрудничестве между странами-союзниками – в том числе через совместные закупки. После отмены оборонной оговорки ЕС в прошлом году Дания получила возможность в полной мере участвовать в европейском оборонном сотрудничестве, в частности в EDA. Это способствует как помощи". Украине, да и укреплению датской и европейской безопасности в долгосрочной перспективе", - сказал Поульсен.

EDA ожидает, что боеприпасы будут переданы Украине в 2024 году.