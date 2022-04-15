Оружие, деньги и санкции против России. Зеленский отметил, чем должен помочь Запад, чтобы ускорить победу и мир в Украине
Если кто-то говорит, что война продлится год или годы, отвечаю, что в ваших силах сделать ее значительно короче
Об этом президент Украины рассказал в вечернем обращении.
"Всегда говорю нашим партнерам, что от объема поддержки Украины напрямую зависит наступление мира. Зависит то, сколь еще украинцев и украинок успеют убить кафиры. Если кто-то говорит, что война продлится год или годы, отвечаю, что в ваших силах сделать ее значительно короче Чем больше и быстрее мы получим все оружие, которое пригласили – тем сильнее будут наши позиции и тем скорее будет мир. Чем больше и чем быстрее мы получим финансовую поддержку, которую пригласили – тем скорее будет мир. эмбарго против России и полное блокирование ее банковского сектора – это обязательные шаги к миру – тем скорее закончится война", - отметил Владимир Зеленский.
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