Меня до сих пор практически не триггерит русский. Я понимаю людей, которые не отказываются от него по каким-либо причинам.

Кроме одной.

Когда они доказывают всем, что не собираются переходить на украинский, потому что не любят, когда их заставляют. Потому что они свободные люди, которые не собираются себя ломать.

Это, извините, страшный пиз*ёж.

Они считают русский язык частью своей идентичности и не собираются от нее отказываться. Защищают ее и очень сердятся, когда русский связывают с Россией или называют "языком врага". Они предпочитают ее воображать чем-то нейтральным, ничьим. Иначе придется себя признать орусаченными, а звучит это неприятно.

Не только из-за войны. "Орусаченный" - это о принуждении. Значит, это кто-то тебя таким сделал, заставил, убедил. Обычно мало кто может принять столь унизительный факт. Всем хочется считать, что они свободны и принимают решения.

"Орусаченный" - это о принуждении. Значит, это кто-то тебя таким сделал, заставил, убедил. Обычно мало кто может принять столь унизительный факт. Всем хочется считать, что они свободны и сами принимают решения

Я приехала из украиноязычного региона учиться в Запорожье и видела такие случаи сотнями. Студенты из области, которые говорили по-украински (суржиком) переходили на ломаный русский совершенно не по собственной воле. Это для них не было комфортно. Но их заставляли такие же "бывшие украиноязычные", которые переехали раньше и стали городскими.

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Родная сестра моей бабушки стояла за русской горой и говорила, что не позволит кому-то решать, как ей говорить. Их семья – из Днепропетровщины, село Томаковка. Они всегда разговаривали по-украински и в семье не было ни одного россиянина. Но потом часть сестер переехали в города и без проблем позволили другим решать их языковой вопрос.

Поэтому всякий раз, когда слышу об этих "свободных людях", мне делается плохо от такого самообмана. Это не касается разве что этнических россиян, для которых это действительно родной язык.

Всякий раз, когда слышу об этих "свободных людях", мне делается плохо от такого самообмана. Это не касается разве что этнических русских, для которых это действительно родной язык.

"Следствие. Инфо" выпустило расследование о двух девушках, которых из Херсона вывезли в Крым и там удерживали. Настя и Маша говорили, что россияне наиболее активно заставляли детей сделать следующее: взять русский паспорт и перейти на русский язык.

Я сразу начала представлять сюжет: детей возвращают много лет спустя и они начинают без конца твердить, что русский – их родной язык и никто не заставит их говорить по-другому. Потому что нужно принуждать человека к этому. Надо сделать так, чтобы она искренне считала это своим выбором.

Мне очень понравилось, как эту проблему объяснил Феликс Редька на том скандальном стендапе во Львове, на котором он попросил более толерантно относиться к русскоязычным украинцам и просил дать им больше времени. Они переходят, но не так быстро, как хотелось бы. Тогда его слова вырвали из контекста и начали продолжаться. Поэтому я бы советовала посмотреть его выступление полностью. На самом деле это было одно из лучших объяснений нашего языкового вопроса.

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Мне очень понравилось, как эту проблему объяснил Феликс Редька на том скандальном стендапе во Львове, на котором он попросил более толерантно относиться к русскоязычным украинцам и просил дать им больше времени. Они переходят, но не так быстро, как хотелось бы. Тогда его слова вырвали из контекста

"Я родился в городе Сумы, 30 километров от России. Поймите контекст, в котором я рос. Знаете, какой большой украинский певец родился в городе Сумы? Богдан Титомир. Я рос на песне "Грязные шл*ки будут наказаны". Сколько еще должно упасть бомб, чтобы я это забыл?".

Кстати, написал "шл*шок" другой украинец – Миша Крупин. Недавно принимала у него интервью. Он сейчас говорит по-украински, ему тяжело, но он старается. Перевел свои песни и отказывается петь на русском. Говорит, что написал много дерьма, о котором сожалеет, в том числе и об этом хите. Но даже его в разговоре переводит: "Грязные хвойды будут наказаны".

Вчера увидела, что одногруппница сделала чат для решения одной штуки. Все там пишут на украинском. Многие мои запорожские знакомые начали переходить еще с начала войны, постепенно. Некоторые год назад. Кому-то комфортнее пока говорить то так, то эдак. Кому еще немного тяжело, а у кого, как выяснилось, такой уровень и словарный запас, что хоть книгу садись пиши.

Очень многие знакомые говорят, что не хотят, чтобы их дети разговаривали по-русски и именно с ними переходят на украинский.

И еще любопытная ситуация. Мой папа в быту (но никогда на работе или с коллегами) говорил по-русски. Я воспринимала это как должное, потому что его папа, мой дед, — русский. Вот откуда у меня такая ох*енная фамилия, спасибо, Федор Алексеич.

Но однажды впоследствии выяснилось, что в детстве он был украиноязычным. Его мама — та же бабка из Томаковки, сестры которой стали защитницами русского.

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Выяснилось это, когда мне рассказали историю, как он маленьким с братом пошел на болото и там увидели животное, название которого между собой никак не могли выяснить. Потому что дядя говорил, что это жаба, а папа настаивал на лягушке.

Как именно отец стал русскоязычным, еще предстоит выяснить. Дед рано умер, а бабушка разговаривала только по-украински и вообще была редактором в газете — беспощадно правила всем тексты и когда-то написала для меня целую тетрадь с типичными языковыми ошибками журналистов. Чтобы я ее не позорила.

У папы сейчас проблемы с памятью: он уже мало что помнит, не очень понимает, что происходит, и давно забыл, как меня зовут. Хоть и узнает. Но интересно, что в какой-то момент он начал все чаще разговаривать на украинском. И, как понимаете, здесь и близко речь не идет о принуждении или каких-то общественных тенденциях, которых нужно придерживаться. Он даже о войне не знает.

Наверное, это некое стирание жизненного опыта и переход к "первоочередным настройкам".

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Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

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