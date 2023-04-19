Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение "Орусаченный" - это о принуждении
OPINION

"Орусаченный" - это о принуждении

Лена Чиченина
19 апреля, 2023 среда
20:08
Мнение

А всем хочется считать, что они свободны и сами принимают решение.

Меня до сих пор практически не триггерит русский. Я понимаю людей, которые не отказываются от него по каким-либо причинам.

Кроме одной.

Когда они доказывают всем, что не собираются переходить на украинский, потому что не любят, когда их заставляют. Потому что они свободные люди, которые не собираются себя ломать.

Это, извините, страшный пиз*ёж.

Они считают русский язык частью своей идентичности и не собираются от нее отказываться. Защищают ее и очень сердятся, когда русский связывают с Россией или называют "языком врага". Они предпочитают ее воображать чем-то нейтральным, ничьим. Иначе придется себя признать орусаченными, а звучит это неприятно.

Не только из-за войны. "Орусаченный" - это о принуждении. Значит, это кто-то тебя таким сделал, заставил, убедил. Обычно мало кто может принять столь унизительный факт. Всем хочется считать, что они свободны и принимают решения.

"Орусаченный" - это о принуждении. Значит, это кто-то тебя таким сделал, заставил, убедил. Обычно мало кто может принять столь унизительный факт. Всем хочется считать, что они свободны и сами принимают решения

Я приехала из украиноязычного региона учиться в Запорожье и видела такие случаи сотнями. Студенты из области, которые говорили по-украински (суржиком) переходили на ломаный русский совершенно не по собственной воле. Это для них не было комфортно. Но их заставляли такие же "бывшие украиноязычные", которые переехали раньше и стали городскими.

Читайте также: Языковой вопрос. Необходимость мимикрировать была ужасной

Родная сестра моей бабушки стояла за русской горой и говорила, что не позволит кому-то решать, как ей говорить. Их семья – из Днепропетровщины, село Томаковка. Они всегда разговаривали по-украински и в семье не было ни одного россиянина. Но потом часть сестер переехали в города и без проблем позволили другим решать их языковой вопрос.

Поэтому всякий раз, когда слышу об этих "свободных людях", мне делается плохо от такого самообмана. Это не касается разве что этнических россиян, для которых это действительно родной язык.

Всякий раз, когда слышу об этих "свободных людях", мне делается плохо от такого самообмана. Это не касается разве что этнических русских, для которых это действительно родной язык.

"Следствие. Инфо" выпустило расследование о двух девушках, которых из Херсона вывезли в Крым и там удерживали. Настя и Маша говорили, что россияне наиболее активно заставляли детей сделать следующее: взять русский паспорт и перейти на русский язык.

Я сразу начала представлять сюжет: детей возвращают много лет спустя и они начинают без конца твердить, что русский – их родной язык и никто не заставит их говорить по-другому. Потому что нужно принуждать человека к этому. Надо сделать так, чтобы она искренне считала это своим выбором.

Мне очень понравилось, как эту проблему объяснил Феликс Редька на том скандальном стендапе во Львове, на котором он попросил более толерантно относиться к русскоязычным украинцам и просил дать им больше времени. Они переходят, но не так быстро, как хотелось бы. Тогда его слова вырвали из контекста и начали продолжаться. Поэтому я бы советовала посмотреть его выступление полностью. На самом деле это было одно из лучших объяснений нашего языкового вопроса.

Читайте также: Иммунитет от… культуры

Мне очень понравилось, как эту проблему объяснил Феликс Редька на том скандальном стендапе во Львове, на котором он попросил более толерантно относиться к русскоязычным украинцам и просил дать им больше времени. Они переходят, но не так быстро, как хотелось бы. Тогда его слова вырвали из контекста

"Я родился в городе Сумы, 30 километров от России. Поймите контекст, в котором я рос. Знаете, какой большой украинский певец родился в городе Сумы? Богдан Титомир. Я рос на песне "Грязные шл*ки будут наказаны". Сколько еще должно упасть бомб, чтобы я это забыл?".

Кстати, написал "шл*шок" другой украинец – Миша Крупин. Недавно принимала у него интервью. Он сейчас говорит по-украински, ему тяжело, но он старается. Перевел свои песни и отказывается петь на русском. Говорит, что написал много дерьма, о котором сожалеет, в том числе и об этом хите. Но даже его в разговоре переводит: "Грязные хвойды будут наказаны".

Вчера увидела, что одногруппница сделала чат для решения одной штуки. Все там пишут на украинском. Многие мои запорожские знакомые начали переходить еще с начала войны, постепенно. Некоторые год назад. Кому-то комфортнее пока говорить то так, то эдак. Кому еще немного тяжело, а у кого, как выяснилось, такой уровень и словарный запас, что хоть книгу садись пиши.

Очень многие знакомые говорят, что не хотят, чтобы их дети разговаривали по-русски и именно с ними переходят на украинский.

И еще любопытная ситуация. Мой папа в быту (но никогда на работе или с коллегами) говорил по-русски. Я воспринимала это как должное, потому что его папа, мой дед, — русский. Вот откуда у меня такая ох*енная фамилия, спасибо, Федор Алексеич.

Но однажды впоследствии выяснилось, что в детстве он был украиноязычным. Его мама — та же бабка из Томаковки, сестры которой стали защитницами русского.

Читайте также: Нам нужна не просто украинская культура, а привлекательная украинская культура

Выяснилось это, когда мне рассказали историю, как он маленьким с братом пошел на болото и там увидели животное, название которого между собой никак не могли выяснить. Потому что дядя говорил, что это жаба, а папа настаивал на лягушке.

Как именно отец стал русскоязычным, еще предстоит выяснить. Дед рано умер, а бабушка разговаривала только по-украински и вообще была редактором в газете — беспощадно правила всем тексты и когда-то написала для меня целую тетрадь с типичными языковыми ошибками журналистов. Чтобы я ее не позорила.

У папы сейчас проблемы с памятью: он уже мало что помнит, не очень понимает, что происходит, и давно забыл, как меня зовут. Хоть и узнает. Но интересно, что в какой-то момент он начал все чаще разговаривать на украинском. И, как понимаете, здесь и близко речь не идет о принуждении или каких-то общественных тенденциях, которых нужно придерживаться. Он даже о войне не знает.

Наверное, это некое стирание жизненного опыта и переход к "первоочередным настройкам".

Источник

Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Культура
Украина
Россия
Читайте также:
18 апреля, 2023 вторник
На фронте погиб бывший нардеп Олег Барна
Верховна Рада
17 апреля, 2023 понедельник
Украинский парламент не забирал деньги у военных, снимает или дает зарплаты правительство, - полковник СБУ Костенко
наступ ЗСУ
18 апреля, 2023 вторник
Newsweek: слитые документы Пентагона содержат дату начала контрнаступления Украины
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.47
    Покупка 37.47
    Продажа 38.24
  • EUR
    Покупка 40.69
    Продажа 41.65
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
19 апреля
20:18
Ракеты для HIMARS и дополнительные боеприпасы: США готовят новый пакет помощи Украине
20:13
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:00
Обзор
Победные новости 420 дня войны: системы Patriot уже в Украине, а ВСУ ликвидировали два склада боеприпасов врага
19:59
Четверых коллаборантов, которые заняли руководящие должности в псевдомилиции Херсонщины, приговорили к 15 годам за решеткой
19:56
Пограничники уничтожили группу россиян, пытавшуюся захватить позиции украинцев в Бахмуте
19:43
Зинченко восстановился от травмы
19:36
США ввели новые санкции против поставщиков электроники для беспилотников Ирана
19:27
На Днепропетровщине в результате обстрела повреждены админздания, предприятие, солнечные панели и авто
18:53
Скадовськ
В Скадовске оккупанты заставляют всех коллаборантов подписать обязательства по запрету выезда, - Генштаб
18:27
Обновлено
Актуально: Продолжается сбор на Посейдон для ЗТГр "Адам"
18:19
Молдова объявила российского дипломата персоной нон грата из-за инцидента с Миннихановым
18:06
В Беларуси стартовали военные учения по испытанию ПВО
18:04
Румыния намерена ограничить импорт зерна из Украины, но не запретить
18:03
OPINION
Рашисты подготовили "учебник по украинскому языку" для оккупированных территорий
17:53
Россияне рассказывают школьникам о "СВО" на уроках истории на временно оккупированных территориях Украины
17:48
Европарламент принял резолюцию о переговорах по членству Молдовы в ЕС в этом году
17:38
Уоллеса обвинили в сокрытии деталей инцидента с самолетом-разведчиком Королевских ВВС
17:34
Спецназовцы СБУ, помогавшие освобождать Змеиный летом 2022 года, получили награды от ГУР
17:33
В Мариуполе зафиксировали движение военной техники в сторону Волновахи и Бердянска
17:26
Обладатель "Золотого мяча" продлил контракт с "Реалом", - AS
17:18
В Киеве на поминальные дни будет курсировать дополнительный транспорт: детали
17:11
Эксклюзив
Украина перенасытила аграрной продукцией рынок Восточной Европы, - политолог Кулик
17:10
Россия атаковала авиацией Орехов на Запорожье, пострадали дома
17:01
Украинские морпехи уничтожили за день БМП и 24 россиян
16:50
Распространял пророссийские агитационные листовки в Харьковской области: Экс-нардепу сообщили о подозрении
16:48
ПВО уничтожило 2 российских беспилотника над Бахмутом
16:37
В Виннице малолетний ребенок выпал из окна многоэтажки
16:31
Штайнмайер в Варшаве извинился за преступления нацистов и вспомнил о войне РФ против Украины
16:19
Россия обстреляла автобусный парк Херсона
16:13
В Минобороны заявили, что контрнаступательные действия ВСУ уже происходят на востоке
16:01
OPINION
Кремлю есть куда отступать
15:59
В российском Дзержинске горит 4500 кв. м пластмассового завода
15:57
Экс-советнику Гиркину, пропагандисту Дусю объявили подозрение в коллаборационизме и посягательстве на целостность Украины
15:40
Международный Центр по расследованию преступления РФ против Украины должен заработать до конца июня, - ЕС
15:25
Эксклюзив
За два месяца ВСУ уничтожили 6 бригад элитных войск РФ, - генерал Маломуж
15:23
Зеленський відвідав україно-білоруський кордон
Зеленский посетил украинско-белорусскую границу
15:22
УПЛ: "Ингулец" победил "Рух" в чемпионате Украины по футболу
15:20
"Просим прекратить заниматься популизмом": Генштаб высказался о возвращении военным доплат в 30 тыс. грн
14:39
Облачно, похолодание, местами дождь: прогноз погоды на 20 апреля от Наталки Диденко
14:38
Венгрия запретила импорт 25 видов агропродукции из Украины
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV