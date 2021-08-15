Ортодоксы из Израиля надеются переждать новый карантин в Умани, - СМИ
На фоне нового роста заражений коронавирусом и беспокойств по поводу возможного внедрения в Израиле нового локдауна во время иудейских осенних праздников брацславские хасиды и поклонники раввина Нахмана заблаговременно массово выезжают в Умань
Об этом передает Еспресо.TV.
"Как стало известно в воскресенье, 15 августа, на территории украинского города уже находятся тысячи паломников-евреев", - пишут по этому поводу Вести-Ynet .
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Ближайшие недели до наступления Рош га-Шана, они проведут в Умани и таким образом смогут избежать ограничений.
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