Ортодоксы из Израиля надеются переждать новый карантин в Умани, - СМИ

Об этом передает Еспресо.TV.



"Как стало известно в воскресенье, 15 августа, на территории украинского города уже находятся тысячи паломников-евреев", - пишут по этому поводу Вести-Ynet .



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Ближайшие недели до наступления Рош га-Шана, они проведут в Умани и таким образом смогут избежать ограничений.





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