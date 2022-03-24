"Орск" и орки разлеглись на дне моря": ГПСУ поблагодарила российского пропагандиста за сюжет о корабле оккупантов в порту Бердянска

Соответствующее сообщение появилось на странице Сергея Дейнеки, передает " Espreso.TV ".

"Валентин Гвоздев с телеканала Звезда. С удовольствием хочу сообщить, Государственная пограничная служба признает его лучшим москальским пропагандоном. За это он получает пограничное отличие в конкурсе «Изумрудная лира», целью которого является утверждение идеи развития независимой Украины и пропаганды территориальной целостности нашей. даже ввели дополнительную специальную номинацию "Кацапский пропагандон года – гордость Украины"", - написал глава Государственной пограничной службы Украины.

Сергей Дейнека объяснил, что пропагандист побеждает с подробным телевизионным сюжетом о большом десантном корабле "Орск" Черноморского флота в порту Бердянска.





"Конечно были и другие лауреаты, но при полноте раскрытой темы конкурсная комиссия была единогласна. Отныне «Орск» и орки, символично, что еще и в Луну несгибаемости Украины, разлеглись на дне Азовского моря, а другие жестянки сбежали по известному и привычному для них курсу. . Желаем пропагандона и других не менее интересных сюжетов для скорой победы Украины над рашистами", - подытожил глава ГНСУ.

Напомним , подрыв судна кафиров в порту Бердянска: ВСУ сообщили об уничтожении крупного десантного корабля "Орск"

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