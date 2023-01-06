Первым это седативное запустил Владимир Соловьев. Он буквально так и ляпнул: "Жизнь сильно переоценена", россиянам не следует бояться умирать, поскольку "все мы попадем в рай". Дальше эта соблазнительная идея покатилась по другим медиа.

"Горячее предложение" готовиться к райской жизни прозвучало накануне ожидаемой очередной волны мобилизации.

Оно восходит к философии мусульманства, когда верующих призывают принять мученическую смерть на войне против врагов, за что им будет гарантирована вечная жизнь в потустороннем мире.

Империя больше не способна скрывать потери пушечного мяса

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Империя больше не способна скрывать потери пушечного мяса, поэтому должна изменить отношение КРХ (крупных русских холопов) к телепортации на тот свет.

Число 200-х орков растет непомерно. Только за последние 3 месяца войны отдали черту душу 47 тыс. подданных фюрера, это почти столько, сколько за предыдущие 7,5 месяца.

Ранее руководитель российской внешней разведки Сергей Нарышкин непублично заявил директору ЦРУ Бернсу сталинскую фразу: "Россия никогда не покажется, сколько бы людей ни потеряли на поле боя". Теперь эту философию инсталлируют в КРХ, чтобы не возникало иллюзий относительно методов этой путинской войны.

В Мордоре теперь будет два типа дешевого оружия - иранские "шахеды" и православные "шахиды". Ожидайте от Гундяева и его чертей с кадиллами проповедей в поддержку "отдать жизнь за Московию"

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В Мордоре теперь будет два типа дешевого оружия — иранские "шахеды" и православные "шахиды". Ожидайте от Гундяева и его чертей с кадиллами проповедей в поддержку "отдать жизнь за Московию".

Жизнь в Мордоре действительно переоценена, только неоднородна. Вот буквально вчера бункерный увеличил количество работников своей охраны на 35 тыс. человек — до 760 тыс. В то время как жизнь глубинного электората переоценивается в другую сторону и скоро не будет стоить даже ломаного рубля.

А еще совсем недавно пропагандоны пугали холопов Гаагой. Теперь успокаивают раем. Как неожиданно развивается сюжет.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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