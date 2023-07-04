Оркнейские острова Великобритании могут стать частью Норвегии
Британские Оркнейские острова, расположенные в 16 км от северного побережья Шотландии, рассматривают "альтернативные формы управления", которые могут содержать вхождение в состав Норвегии.
Об этом заявил глава Совета Оркнейских островов Джеймс Стокан, сообщает Reuters.
Отмечается, что на архипелаге, который состоит из около 70 островов и имеет население 22 тысяч человек, недовольны уровнем финансирования правительствами Шотландии и Великобритании.
По словам Стокана, жители Оркнейских островов, которые были частью Норвегии около 500 лет до 1472, регулярно просят его вернуться в эту страну, учитывая общее культурное родство.
"Пока мы не получаем такой поддержки от правительств, и мы просто хотели бы увидеть, какие для нас есть альтернативы", – признался чиновник.
Сообщается, что Стокан предложил Раде "изучить варианты альтернативных моделей управления, которые обеспечат большую финансовую безопасность и экономические возможности". 4 июля депутаты решат, поддержать ли это предложение.
Среди вариантов, кроме воссоединения с Норвегией, есть варианты достичь других соглашений с Британией – например, стать владением Короны, как система управления на Нормандских островах или перенять модель, подобная Фарерским островам – самоуправляющейся части Дании.
При этом Стокан признался, что не имеет ясного представления о том, как будет происходить возвращение Оркнейских островов в состав Норвегии, расположенных в 402 км от нее.
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