Об этом заявил глава Совета Оркнейских островов Джеймс Стокан, сообщает Reuters.

Отмечается, что на архипелаге, который состоит из около 70 островов и имеет население 22 тысяч человек, недовольны уровнем финансирования правительствами Шотландии и Великобритании.

По словам Стокана, жители Оркнейских островов, которые были частью Норвегии около 500 лет до 1472, регулярно просят его вернуться в эту страну, учитывая общее культурное родство.

"Пока мы не получаем такой поддержки от правительств, и мы просто хотели бы увидеть, какие для нас есть альтернативы", – признался чиновник.

Сообщается, что Стокан предложил Раде "изучить варианты альтернативных моделей управления, которые обеспечат большую финансовую безопасность и экономические возможности". 4 июля депутаты решат, поддержать ли это предложение.

Среди вариантов, кроме воссоединения с Норвегией, есть варианты достичь других соглашений с Британией – например, стать владением Короны, как система управления на Нормандских островах или перенять модель, подобная Фарерским островам – самоуправляющейся части Дании.

При этом Стокан признался, что не имеет ясного представления о том, как будет происходить возвращение Оркнейских островов в состав Норвегии, расположенных в 402 км от нее.