Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Ночь у нас прошла тихо, а к утру орки взбесились. Обстрелы приграничья начались в 7 утра, уже зафиксировано более 50 приходов", – сообщил Дмитрий Живицкий.

По данным главы ОВА, зафиксировано 30 приходов из реактивных систем залпового огня по Шалыгинской громаде в 7 утра. В 07:35 россияне открыли огонь из САУ (152 мм) по Ворожбянской громаде (21 удар). По Великописаревской громаде после 9 утра работал российский миномет.

"Повреждены частные дома и инфраструктурные объекты.

Детали уточняются, пострадавших среди людей предварительно нет", – сообщил Дмитрий Живицкий.

Руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий считает, что постоянными обстрелами приграничья Сумщины враг пытается создать серую зону в 5-7 км, - председатель ОВА Живицкий

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb