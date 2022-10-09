"Орки взбесились. С семи утра уже 50 приходов по Сумщине", - Живицкий
За три часа враг более полусотни раз обстрелял из артиллерийских установок и минометов Шалыгинскую, Ворожбярскую и Великописаревскую громады Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Ночь у нас прошла тихо, а к утру орки взбесились. Обстрелы приграничья начались в 7 утра, уже зафиксировано более 50 приходов", – сообщил Дмитрий Живицкий.
По данным главы ОВА, зафиксировано 30 приходов из реактивных систем залпового огня по Шалыгинской громаде в 7 утра. В 07:35 россияне открыли огонь из САУ (152 мм) по Ворожбянской громаде (21 удар). По Великописаревской громаде после 9 утра работал российский миномет.
"Повреждены частные дома и инфраструктурные объекты.
Детали уточняются, пострадавших среди людей предварительно нет", – сообщил Дмитрий Живицкий.
- Руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий считает, что постоянными обстрелами приграничья Сумщины враг пытается создать серую зону в 5-7 км, - председатель ОВА Живицкий
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